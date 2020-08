Graafschap College puzzelt in coronatijd

De afspraken komen voort uit een wettelijke verplichting om anderhalve meter afstand in stand te kunnen houden. Volgens bestuursvoorzitter Mirjam Koster gaat het Graafschap College de 'basisplusfase' in. Ongeveer de helft van het onderwijs vindt de komende periode op school plaats, wat een puzzel was om vorm te geven.

“In alle ruimten staat aangegeven met hoeveel mensen je maximaal in die ruimte mag zijn”, legt Koster namens het Graafschap College uit. “Daarop zijn we opnieuw gaan roosteren, zodat groepen niet groter zijn dan het maximum aantal personen dat in die ruimte kan zijn. We zijn onze lessen nog veel meer gaan spreiden tot behoorlijk in de avonduren. Dat hebben we ook afgestemd met Arriva, zodat we zo veel mogelijk spreiding hebben in het vervoer.”



Naast de maatregelen om fysiek onderwijs vorm te geven, heeft de coronacrisis effect op de beschikbare stageplekken. Koster schetst de worsteling die de onderwijsinstelling samen met het bedrijfsleven ervaart.

'Heel veel bewustzijn'

“Er is heel veel bewustzijn dat als je de studenten daar nu mee laat zitten, dat je op termijn als bedrijf of organisatie zelf een probleem hebt”, aldus de bestuursvoorzitter, die aangeeft dat in overleg met de Achterhoek Board en andere partijen wordt gezocht naar een oplossing. “Er is heel veel bereidheid om ondanks de werkdruk en de financiële problemen te kijken hoe we die plekken in de benen kunnen houden”, zegt Koster. “Maar eenvoudig zal het niet zijn.”