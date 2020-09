Sapmaker gaat over op bronwater van de Veluwe

Ter vergelijking: Met 500 miljoen liter kun je een dorp van 10.000 inwoners, bijvoorbeeld Scherpenzeel, een jaar lang van kraanwater voorzien. Waarom wil Riedel die enorme hoeveelheid water zelf uit de grond halen?

'Bronwater' verkoopt beter

Er speelt allereerst een commercieel belang. Een pak drinken met ‘bronwater’ erop verkoopt veel beter dan gewoon leidingwater, weet de drankenfabrikant. Met dat in het achterhoofd wil Riedel in de toekomst naast frisdranken als Taksi en vruchtensappen als Appelsientje ook Veluws bronwater - al dan niet met een smaakje - op de markt gaan brengen Het bedrijf mikt zo op een groei van 5 procent per jaar.

Vitens niet betrouwbaar genoeg

Daarnaast heeft de huidige waterleverancier Vitens soms problemen met de waterdruk. "Productiezekerheid, dat is de belangrijkste reden dat we overgaan", zegt algemeen directeur Bas Boswinkel in gesprek met Omroep Gelderland. “We hebben het afgelopen jaar twee keer gehad dat er onvoldoende waterdruk was. Dat is funest voor de productie. Zonder een continue stroom van water komt de fabriek stil te liggen.”

Cijfers

Van al het water dat Riedel gebruikt is zo'n 85 procent nu nog leidingwater, aangeleverd door Vitens. Het water wordt verwerkt in de drankjes (56%), maar ook gebruikt om machines mee schoon te spoelen (41%). Het bedrijf heeft een vergunning om 500 miljoen liter bronwater te winnen, maar verbruikt nu nog ongeveer 300 miljoen liter per jaar.

Beter voor de natuur

Boswinkel geeft verder aan dat de eigen bron ook minder belastend is voor de natuur dan wanneer Riedel leidingwater zou blijven gebruiken. "Vitens haalt het water tot 30 meter onder de grond vandaan. Wij willen water gaan oppompen wat 140 tot 180 meter diep onder de grond zit. Dat is geen oppervlaktewater en ook niet het water waar bijvoorbeeld boeren in tijden van droogte gebruik van maken."

Het kantoor van sapmaker Riedel in Ede. Foto: Omroep Gelderland.

100.000 euro goedkoper

Tot slot speelt ook geld een rol. Zelf water oppompen, is voor Riedel goedkoper dan klant blijven bij Vitens. “De investering die we moeten doen heeft een terugverdientijd van ongeveer vijf jaar”, vertelt Boswinkel. Daarna is het bedrijf ongeveer 100.000 euro per jaar goedkoper uit, meent vestigingsmanager Jan Paul Koorn. "Deze cijfers zijn in hoge mate indicatief", voegt hij toe. "Het is niet onze primaire drijfveer om kosten te besparen op dit gebied." Toch klinkt er juist op dit punt kritiek.

Kritiek: 'Dit is een bodemschat'

Stichting Milieuwerkgroepen Ede vindt het een slechte zaak dat een commerciële partij "spotgoedkoop" aan eeuwenoud water kan komen. "Zonde! Er zou op z’n minst een forse belasting tegenover moeten staan, zoals bij de olie-industrie", zegt bestuurslid Erik Wesselius. Dat is niet het geval. Riedel betaalt straks 1,3 cent bronwaterbelasting per 1000 liter. Dat komt neer op maximaal 6500 euro per jaar. “Een schijntje voor deze kostbare bodemschat die van ons allemaal is."

