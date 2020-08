'Het voelt alsof ik een kind ben verloren', zegt oprichter autosloperij na verwoestende brand

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Op 31 juli gingen honderden auto's in vlammen op. Het blussen duurde uren. De rookwolken waren in de ruime omtrek te zien. Ook het ouderlijk huis van vader Louis Berendsen kon niet gered worden.

"Het is nu een maand geleden, maar ik heb er nog steeds pijn in de buik van", zegt Berendsen terwijl hij af en toe een trekje van zijn pijp neemt. Hij loopt over het sloopterrein, tussen de gevulde containers, de 'nieuwe' autowrakken en de enorme berg brandresten door. "Dit bedrijf heb ik zelf opgebouwd. Het is mijn kindje."

Herinneringen weg

Daarom werd de oud-eigenaar ook zo boos die dag van de brand. "Ik mocht het terrein niet op. Daar was ik het niet mee eens, want ik dacht nog wat te kunnen redden. Uiteindelijk ben ik meegenomen naar het politiebureau", vertelt hij terwijl hij zich opnieuw opwindt.

Zoon Richie -die het bedrijf pas had overgenomen van zijn vader- beleeft de brand in een roes. "Het is bizar. Verschrikkelijk. Pas later zag ik filmpjes hoe heftig het is geweest. Mijn telefoon stond vol met berichten."

De brand is begonnen door laswerkzaamheden, maar werd pas opgemerkt toen er niemand meer op het terrein was en de eerste auto's al vlam gevat hadden. Uiteindelijk gaan er ongeveer 1600 auto's in vlammen op en wordt ook het huis waar Louis is opgegroeid door het vuur verwoest. "Al mijn herinneringen zijn weg. Ik kan er eigenlijk niet naar kijken", zegt hij zichtbaar geëmotioneerd.

Strijdvaardig

Maar bij beide mannen zit ook de strijdvaardigheid om de schouders er onder te zetten en het bedrijf weer op te bouwen. "Dit is het bedrijf voor mijn zoon en ik wil dat hij ook een goede toekomst heeft. " Zoon Richie beaamt dat. "We gaan ervoor. Over een paar weken moet het terrein leeg zijn en kunnen we beginnen met schoonmaken en plannen maken."

Vader Louis wijst naar de schoorsteen van zijn ouderlijk huis, die als enige nog overeind staat. Er prijkt een metalen autootje boven op die meewaait in de met de wind. "Dit is ons beroep en wij houden van ons beroep. Wij hebben niet iets anders geleerd en wij horen hier ook thuis."

