Studentenverenigingen in trek door corona: 'Je wilt toch vrienden hebben'

In Gelderse studentensteden zijn studentenverenigingen dit jaar populair. Vereniging Carolus Magnus in Nijmegen heeft zelfs voor het eerst sinds lange tijd 'nee' moeten verkopen aan aspirant-leden. "Studenten willen toch een sociaal vangnet opbouwen, ondanks corona."

Een loting heeft moeten bepalen wie er dit jaar toegelaten wordt, vertelt Rutger van Carolus Magnus. "Dat hebben we de afgelopen jaren niet meer meegemaakt. Ik denk dat veel mensen toch anderen willen leren kennen, en wat ze nu missen bij de introductie op een andere manier ervaren."

Het introductieweekend voor de vereniging zou afgelopen weekend zijn, maar ook dat ziet er dit jaar anders uit. 'We willen sowieso dingen organiseren voor onze nieuwe leden, maar het staat nog niet helemaal vast hoe we dat gaan doen. Daar zijn we nu druk mee bezig."

Ook bij Ovum Novum, een andere vereniging in Nijmegen, is het dit jaar drukker dan andere jaren. "Wij hebben nog wel plek, mensen kunnen zich nog inschrijven tot vrijdag. Maar we merken dat het goed loopt dit jaar", zegt toekomstig voorzitter Floor Rohwer. "Studenten zijn toch op zoek zijn naar een sociaal vangnet in deze coronatijden. Je wilt toch vrienden in de stad hebben."

Uit cijfers van de Landelijke Kamer van Verenigingen blijkt dat het aantal aanmeldingen in Nijmegen met 37 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar. In Wageningen gaat het om 27 procent. Wageningse studentenvereniging Ceres zag het ledenaantal stijgen van 177 naar 216. De cijfers kunnen zelfs nog oplopen omdat nog niet alle inschrijvingen zijn gesloten.

