Laatste wens van Stien komt uit, haar geliefde lied is gevonden

"Ik heb er geen woorden voor. Iedereen weet ervan", heeft ze op verschillende plekken in de Rijnstad ervaren. "Zoveel mensen hebben meegezocht. Overweldigend. Zo hartelijk en meelevend."

Uiteindelijk bleek de juiste tip er tussen te zitten. Het nummer waar zij naar op zoek was heet 'Van de hooge heuveltoppen'. Met tekst van I. Vogelzang, die jarenlang als bode werkte op het gemeentehuis, en melodie van J. Grimm. Wellicht stamt het uit 1940. In elk geval is dat het jaar waarin de Arnhemsche Courant er melding van maakt bij de pensionering van Vogelzang.

Toen een antiquariaat in Almere bleek te beschikken over een oude versie met de tekst en bladmuziek, haalde Margot die daar zondagmiddag op. Met opnieuw hulp van Gelderland Helpt werd Jacob Graansma gevonden, die het nummer maandagavond in zong onder begeleiding van zijn orgelspel in de Sint Franciscus kerk in Babberich. Daarmee werd deze oude Arnhemse lofzang nieuw leven ingeblazen en kan het dinsdag op de begrafenis van Stien worden afgespeeld.

Bekijk hier de video van de opnames van het lied. De tekst gaat daaronder verder.

Graansma is dirigent, organist en activiteitenbegeleider bij het Arnhemse verpleeghuis Regina Pacis. Voor hem was het 'vanzelfsprekend' om dit te doen. "Ik speel veel op uitvaarten. Als iemand speciale wensen heeft, moet je zorgen dat je dat voor elkaar krijgt. Dat zou je zelf ook zo willen."

'Die kracht, kan zo belangrijk zijn'

Margot vermoedt dat dit verhaal nog wel een staartje krijgt. "Er zijn zoveel ouderen die de oorlog hebben meegemaakt en dit nummer graag nog eens willen horen." Toen zij Omroep Gelderland benaderde was dat niet haar opzet, maar wel een mooi effect dat daar nu bij komt. "In de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog is zoveel gebeurd. De kracht die uit zo'n lied komt, kan dan zo belangrijk zijn."

De reacties waren er te veel om overal op te reageren. Maar een vrouw die Margot wel sprak, wist zich te herinneren dat deze liederen destijds op het gemeentehuis voor de burgemeester werden gezongen, door de kinderen uit de hoogste klassen van de lagere school.

En voor degenen die mee willen zingen. Hierbij de tekst van de vier coupletten.

Tekst Van de hooge heuveltoppen. Foto: Omroep Gelderland