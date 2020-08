Een operatie in Spanje is het enige dat Ilona nog kan redden. Foto: Omroep Gelderland

De 38-jarige Ilona Spee uit Huissen ligt noodgedwongen bijna 24 uur per dag op bed. De alleenstaande moeder van twee kinderen heeft namelijk een ernstige en in potentie dodelijk ziekte. Alleen een operatie in Spanje kan haar redden. Omdat die niet vergoed wordt, is er een crowdfundingsactie gestart.

Het is al jaren tobben met de gezondheid van Ilona. Als ze uiteindelijk hoort dat ze de bijzondere aandoening (H)EDS heeft is ze opgelucht dat er een naam is voor haar klachten en gezondheidsproblemen. Maar dat is dan ook het enige lichtpunt.

"Kort gezegd is mijn schedel over mijn ruggengraat gezakt en daardoor is een deel van de kleine hersenen in de ruggengraat gezakt. Dit leidt tot hersenstamcompressie, een verhoogde hersendruk en pijn", vertelt Ilona.

'Ik kan elk moment verlamd raken'

De aandoening kan leiden tot een verlamming en zelfs tot de dood. Ilona heeft twee kinderen, van 6 en 8 jaar. "Ik wil graag herinneringen maken met mijn kinderen, maar dat gaat nu niet omdat ik zo'n 23 uur per dag in bed lig. Daarnaast worden mijn hersenen steeds verder aangetast en kan ik elk moment verlamd raken of stoppen met ademen", aldus Illona.

In Nederland is een operatie voor haar aandoening nog niet mogelijk. Een arts in Spanje kan haar wel helpen. Alleen worden de kosten niet vergoed.

Al heel veel geld opgehaald

Om geld bij elkaar te krijgen om naar Spanje te kunnen is de Stichting Toekomst voor Ilona opgericht en een geldinzamelingsactie gestart. "De teller staat vandaag op 102.318,00 euro, het gaat goed!", zegt de zus Ramona. Eerst was het streefgetal een ton, maar corona gooide roet in het eten.

"We hebben het streefgetal helaas moeten bijstellen, want Ilona moet met een speciale ambulancevlucht en deels in een zorghotel verblijven. Dat kost bij elkaar zo'n 30 duizend euro meer."