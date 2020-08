Elf maanden na vreselijk ongeluk draait kermisattractie Deca Dance weer

De kermisattractie Deca Dance heeft voor het eerst sinds elf maanden weer op de kermis gestaan. In de attractie raakte vorig jaar in Wijchen een vader en zijn zoontje zwaargewond. Het onderzoek naar de oorzaak van het incident loopt nog.

Frank Vale, eigenaar van de attractie, spreekt van een 'emotionele' eerste week. "Het heeft er bij ons natuurlijk ook flink ingehakt. Maar we moeten toch het leven weer oppakken. Het reuzenrad draait door, zeggen wij." De attractie, ook wel bekend als de 'Breakdance', stond in de tweede week van augustus in Oss in Noord-Brabant.

Onderzoek

Na het ongeluk in september nam de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de attractie in beslag voor onderzoek. De machine werd in stukken afgevoerd. Sommige onderdelen liggen nog steeds bij de NVWA, zegt de eigenaar. "Bepaalde delen zijn afgebroken bij het ongeluk."

Het onderzoek naar de oorzaak loopt ondertussen nog steeds. "We hebben de afgelopen maanden flink geïnvesteerd in nieuwe onderdelen om weer te kunnen draaien. De attractie voldoet nu aan de hoogste keuringseisen. We hebben alles dubbel laten onderzoeken in een fabriek in Duitsland."

Slachtoffer

Het afgelopen jaar heeft Vale veel geld gekost. "Maar veiligheid is het belangrijkste. En voor het slachtoffer is het natuurlijk het ergste." Marco van As uit Wijchen zat in de kermisattractie Deca Dance in Wijchen toen het karretje door de vloer leek te zakken. Marco raakte één been kwijt. Zijn zoontje Thijs raakte ook gewond.

Het is de vraag of de attractie snel in Gelderland of elders in het land te zien is. Door corona zijn in veel gemeenten kermissen niet toegestaan. "We hopen op het beste", aldus de eigenaar.

