Wie wil Yvonne begeleiden tijdens het boodschappen doen?

Mijn naam is Yvonne Landermans, ik ben 62 jaar en ik woon in 't Schild in Woflheze. Ik ben dringend op zoek naar een dame (of eventueel een man), die bereid is om eens in de 14 dagen boodschappen met mij te doen.

Ik ben namelijk blind en ik woon in een aanleuningwoning en daar moet je zelf regelen dat je een vrijwilliger vindt. En in de corona tijd is het nu lastig om met vrijwilligers op pad te gaan.

In 't Schild is geen winkeltje. Er is geen winkel in Wolfheze dus ik zoek iemand die met mij boodschappen wil gaan doen of eens lekker naar een markt. Nu bestel ik tijdelijk mijn boodschappen online.

Ik wil namelijk zelf ook graag mee met de auto. Ik vind het namelijk ook gewoon gezellig dat ik er uit kan.

Ik zoek iemand uit de buurt van Wolfheze. Ik wil ook heel graag iemand een arm geven.

Wilt u Yvonne helpen met haar boodschappen en zorgt u er zo voor dat ze er af en toe even uit kan? Reageer dan hier onder.