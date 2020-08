Vader van Joris Nieuwenhuis stapt zelf op de fiets om zoon te zien in Tour

Voor de regio Nice, waar de eerste drie etappes worden verreden, is code rood afgekondigd. Dat betekent dat er strenge maatregelen gelden. Nieuwenhuis heeft zijn camper daarom net over de grens in Italië geparkeerd.

Niet druk

"We fietsen dan 's ochtends richting Nice. Dan zoeken we daar een plekje langs het parcours. Langs de route zie je bijna niemand. Maar dat fietsen valt wel iets meer tegen dan we dachten", grapt hij.

Laurens Nieuwenhuis heeft zijn camper in Italië geparkeerd. Eigen foto

De Achterhoeker vertelt dat in Italië, waar code geel geldt als reisadvies, weinig beperkingen zijn. "We zitten hier goed aan de kust. Wel moeten we een mondkapje op in restaurants."

In het kustplaatsje merk je volgens hem niet dat een kilometer of 50 verderop de grootste wielerronde ter wereld wordt verreden. "Ze krijgen er hier niets van mee."

'Redelijk goede start'

Voor Laurens Nieuwenhuis was corona geen reden om niet te gaan. "Dit moeten we doen. We weten ook niet of-ie ooit nog een Tour fietst", benadrukt hij.

De vader van de renner uit Zelhem vindt dat zijn zoon 'redelijk goed' van start is gegaan. "De opdrachten die hij krijgt, voert hij goed uit. Daar is het om te doen. Gisteren moest hij ploeggenoot Marc Hirschi uit de wind houden en dat is ook goed gelukt. Voor Team Sunweb is het een leuke start zo, die twee etappes. Nu is het afwachten hoe het verder gaat."

Laurens Nieuwenhuis fietste zelf een keer richting de finish. Eigen foto

Nieuwenhuis was compleet verrast toen hij hoorde dat zijn zoon zijn debuut zou maken in de Ronde van Frankrijk. "Hijzelf ook. Joris werd gebeld over zijn schema. En daar zat de Tour ook bij. In eerste instantie zou hij de Vuelta rijden. Daar hadden we rekening mee gehouden."

Allround renner

Joris Nieuwenhuis is van origine een veldrijder. Sinds zijn 15e combineert hij het crossen met het wielrennen op de weg. In 2016 werd hij zelfs wereldkampioen veldrijden.

"Waar zijn hart nu het meest naar uit gaat? Twee jaar geleden had ik gezegd: de cross. Maar nu hij de Tour de France rijdt, durf ik dat niet meer te zeggen. Dat is zo bijzonder. Dan gaat je voorkeur daarna wel uit naar het wegwielrennen", lacht zijn vader. Hij hoopt zijn zoon de hele Tour op de voet te kunnen blijven volgen.

