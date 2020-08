Donny van de Beek maakt megatransfer, in Nijkerkerveen is iedereen hartstikke trots

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Een goed moment om de stap naar deze 'prachtige club' te maken, meent vader André. "Maar Ajax zit in ons hart", haast hij zich te zeggen. "Daar zijn we in principe nooit klaar. Nog tien jaar daar voetballen was geen straf geweest, dan had je Donny ook niet gehoord." Maar op een gegeven moment is het tijd om verder te kijken, ziet vader.

Zelf hoopt hij in elk geval alle thuiswedstrijden op de tribune te zitten. "En eigenlijk de uitwedstrijden ook wel." André is zeer enthousiast over de stad die hij eerder bezocht. "We hebben daar rondgekeken. Het is prachtig." Er was veel interesse van andere clubs voor zijn zoon. "Maar Donny beslist zelf."

Zaterdag nog langs de lijn

Afgelopen zaterdag stond Donny nog langs de lijn bij de Veensche Boys, waar alles voor hem begon voor hij op 10-jarige leeftijd werd opgepikt door Ajax. Voorzitter Jan van Leuveren sprak met hem die dag. "Maar toen liet hij nog niks los." Nu hij naar Engeland gaat, verwacht Van Leuveren hem wat minder vaak op de club te treffen. "Maar als het kan, dan komt hij. Bijvoorbeeld om bij zijn broertje te kijken."

Van Leuveren vindt dat Donny er helemaal klaar voor is en geduldig het juiste moment heeft afgewacht. Sommige jongens komen volgens hem 'net met de kop boven het maaiveld' en vinden dan dat ze naar een grotere club moeten. "Donny is nu 23 jaar en volgroeid bij Ajax." In Manchester bruist het volgens hem van de historie. "Samen met Real Madrid, is dit de grootste club van Europa."

'Veensche Boys-hart'

Naar verluidt wordt tussen de 40 en 50 miljoen euro betaald door Manchester United. Maar daar ziet de Nijkerkerveense amateurclub niets van terug. "Hij vertrok bij ons al op te jonge leeftijd om daarvan mee te profiteren." Maar Donny heeft een 'Veensche Boys-hart', weet Van Leuveren. "Als wij het moeilijk hebben, dan helpt hij." Zo betaalde Donny eerder al voor de tribune van zijn vereniging, nu de 'Donny van de Beek-tribune'. Daarop staan Veens-blauwe stoeltjes, vanuit de Amsterdamse ArenA.

Iets voor hem organiseren als eerbetoon na zijn transfer naar Manchester zou mooi zijn, vindt Van Leuveren. "Dat heeft hij verdiend." Maar of dat haalbaar is in deze coronatijd, weet hij niet. "Daar moeten we het eens met elkaar over hebben."

'Klein blond jongetje'

Ronald Attema trainde Donny bij de Veensche Boys in zijn laatste jaren voor hij naar Ajax vertrok. "Maar daarvoor was me al opgevallen hoe goed hij was." Attema herinnert zich een 'klein blond jongetje' dat de bal vanaf zijn eigen helft in de goal van de tegenstander wist te schieten. "Hij had toen al zoveel kracht."