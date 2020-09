Beuningse verf moet Beiroet na verwoestende explosie weer kleur geven

Tientallen vrijwilligers steken deze week de handen uit de mouwen om verf op kleur en kwaliteit te sorteren. Dinsdag staan Clara en Misha 's ochtends op de stoep in Beuningen. Ook al wonen ze niet langer in Libanon, ze willen graag iets terugdoen voor hun thuisland.

Vrienden verloren

Gehuld in blauwe overals komen de vrijwilligers de fabriekshal binnen. Na een korte uitleg gaan ze aan de slag. De 32-jarige Clara legt uit hoe de explosie haar leven op zijn kop zette: "Het is echt heel, heel treurig. Mijn familie maakt het goed, godzijdank. Maar er is veel materiële schade."

Haar stem breekt even. "Vrienden zeggen: als je terugkomt, is het niet meer zoals eerst. Ik verloor veel vrienden. Het is moeilijk om weg te zijn van iedereen, maar ik ben in ieder geval veilig hier."

"Dit is mijn enige manier om mensen thuis te helpen", vertelt Misha (29). "Ik ben er zelf door geraakt; één van mijn goeie vrienden overleed. Dat ben ik nog steeds aan het verwerken. Toen ik hoorde dat ik hier kon helpen, zag ik dat als een manier om mijn vriend op een mooie manier te gedenken."

Libanon, Syrië, Jemen

Clara en Misha zijn onderdeel van een groep die deze ochtend vanuit het azc in Arnhem per bus naar InterChem in Beuningen reist. Het is een gemêleerd gezelschap, afkomstig uit Syrië, Libanon en Jemen.

Samen stropen zij de mouwen op, om emmer na emmer te inspecteren en te kijken wat nog bruikbaar is. Als alles goed gaat, kan deze lading zaterdag al op de boot richting Libanon.

De verf wordt gesorteerd. Foto: Omroep Gelderland

Clara tilt een grote gele emmer op, doet het deksel open en kijkt erin. Bruikbaar. "Sinds de explosie probeer ik, als Libanese, op mijn manier te helpen, maar ik wist niet hoe. Dus dit was een goed idee."

Ze vervolgt: "Mensen daar zullen blij zijn als ze dit krijgen en zien dat iedereen wil helpen. Want alles moet weer vanaf de grond worden opgebouwd. We geven hen hiermee hoop: we kunnen het land samen weer opbouwen."

Klanten in Beiroet

InterChem is een bedrijf dat zich specialiseert in de inzameling, recycling en verwerking van gevaarlijke stoffen en doet een donatie aan hulporganisaties, zoals LebRelief. Die helpt bij het herstellen van de stad Beiroet.

Directeur Erik Wegh legt uit: "Wij hebben klanten overal ter wereld, zo ook in Beiroet. Na de explosie belden wij in eerste instantie om te kijken of het goed met hen ging. Daarna werd besloten een donatie te doen. Via Giro555 hebben wij toen onze hulp aangeboden."

Foto: Herman van Uum/LebRelief

Doden, gewonden, daklozen

In de Libanese hoofdstad Beiroet vond begin deze maand een enorme explosie plaats, toen duizenden kilo's ammoniumnitraat ontploften. Die lagen al jaren onveilig opgeslagen in loodsen in de haven van de stad.

De schokgolf die de explosie veroorzaakte liet de stad in puin achter. Het dodental nadert inmiddels de 200, velen worden nog vermist, duizenden Libanezen raakten gewond, geschat wordt dat de huizen van 300.000 inwoners verwoest zijn.