Voetbalclub op slot na grote corona-uitbraak

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dat betekent geen trainingen, geen wedstrijden en geen kantine-openstelling voor alle sporters van de club. Het sluiten van de club is besloten om de corona-uitbraak bij de club in te perken; de club meldde dit weekend dat negen spelers besmet zijn met het virus. Of de twee nieuwe gevallen ook voetballers zijn, is niet bekend.

De GGD verwacht de komende dagen meer positieve testen. Ongeveer driehonderd mensen die in nauw contact stonden worden geïnformeerd en gevraagd om eventueel in quarantaine te gaan.

Waar de spelers het virus hebben opgelopen is niet duidelijk. Wel was er op zaterdag 22 augustus een afscheidswedstrijd voor twee spelers van Silvolde. Enkele spelers van andere clubs waren daar ook bij.

Wake-up call

Voetbalclubs in de regio noemen de uitbraak een goede wake-up call voor iedereen om scherp te blijven. "Alle coronatesten zijn negatief. Gelukkig is niemand van onze spelers besmet met het coronavirus. Vanavond kunnen de mannen gerust weer trainen", zegt John Freriks van voorzitter vv Gendringen.

Ook trainer Patrick Visser van SVGG is blij. "Onze spelers waren niet op het feest, wel iemand die contact heeft met de spelers. Die jongen laat zich vandaag testen. Onder spelers heeft niemand klachten. Tot en met vrijdag spelen we uit voorzorg niet."

Horeca dicht

Vanwege de corona-uitbraak hebben meerdere zaken besloten tot en met donderdag dicht te gaan. Het gaat om restaurant 't Peeske in Beek waar een van de besmette voetballers werkt en café ’t Centrum in Silvolde, dat uit voorzorg dicht gaat.

"Er is heel veel onzekerheid nu en dat wil ik uit de weg gaan door een stukje rust te creëren. Door te zeggen wij blijven nu dicht en wachten af wat de testen opleveren", zegt Erik ter Voert van ’t Centrum. "Als de testen allemaal goed zijn en als alleen de selectie besmet is, kunnen we dit weekend gewoon weer open. Maar als het halve dorp dadelijk besmet is, dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Dat risico vind ik te groot."

Vandaag kondigden ook de cafés ’t Molentje en Bi-j Moeder uit voorzorg dicht te gaan. Beide zaken gaven aan dat er geen spelers in de zaak zijn geweest tijdens de feestavond.

Zie ook: