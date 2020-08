Lichaam vermiste man (25) gevonden in water Apeldoorn

Het lichaam werd rond 19.00 uur gezien en rond 20.30 uur door duikers uit het water gehaald. De plek van de vondst ligt op enkele tientallen meters van de plek waar de vermiste man woensdag voor het laatst werd gezien. Dat was de Action in winkelcentrum Anklaar. De man was even daarvoor weggelopen uit een gesloten afdeling van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg aan de Deventerstraat in Apeldoorn.

De omgeving van de waterpartij waarin het lichaam lag, werd na de vondst afgezet met linten en schermen. De politie en brandweer zijn aanwezig.

Beelden van de plek van de vondst. De tekst gaat eronder verder



Misdrijf uitgesloten

De politie bevestigde later op de avond dat het gevonden lichaam inderdaad dat van Dennis Schoonhoven is. Een misdrijf is uitgesloten. Familie van de vermiste man kwam na de vondst al snel naar het Operaplein. Zijn ouders lieten eerder al weten rekening te houden met het ergste.

Zoekactie

Eerder op de dag bleef een zoektocht naar de Dennis nog zonder resultaat. Vijfhonderd mensen zochten in de omgeving en aan de randen van Apeldoorn naar sporen van de man.

De plek van de vondst aan het Operaplein. Foto: Pim Velthuizen