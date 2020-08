'Media-aandacht is toch niet nodig?' Eerste dienst van homoseksuele predikant in Ermelo

Normaal gesproken is er niet veel media-aandacht voor de aanstelling van een nieuwe dominee, maar Jan Willem Leurgans sprak de afgelopen weken veel met de pers. "Daar had ik eerlijk gezegd niet op gerekend", geeft hij toe. Zijn geaardheid was in alle media-uitingen onderwerp van gesprek. "Ja, ik val op mannen, maar dat is voor mij allang geen issue meer. En voor deze gemeente blijkbaar ook niet, want van de 2700 leden heeft zo'n beetje iedereen vóór gestemd."

Luister en kijk naar dominee Jan Willem Leurgans. De tekst gaat eronder verder



Gaat om zijn privéleven

Dat blijkt ook bij degenen die in de kerk aanwezig zijn. "Wat mij betreft hoeven we het hier niet meer over te hebben", zegt een vrouw. "Het gaat mij er om dat de dominee goede preken geeft." Een man valt haar bij. "En hoe hij is in contact met de leden van de kerk: of hij goed met ons kan praten en ons kan helpen als we dat nodig hebben. En daar heb ik alle vertrouwen in." Een andere vrouw vindt alle media-aandacht maar onzin. "Dit gaat toch om zijn privéleven, dat hoeft toch niet overal besproken te worden?"

Leurgans zelf vindt het niet zo erg dat de media zoveel aandacht aan zijn beroeping hebben gegeven. "Blijkbaar zijn er nog ontzettend veel vooroordelen over homoseksualiteit en het christendom, die lang niet overal kloppen. Er zijn al zoveel christenen en kerken die daar geen moeite meer mee hebben, maar dat is nog niet genoeg doorgedrongen tot de buitenwereld, heb ik ontdekt."

Voorbeeld voor anderen

Hij hoopt dan ook een voorbeeld te kunnen zijn voor andere christelijke homoseksueel geaarden. "Ik heb zelf vroeger ook geworsteld met mijn geaardheid, maar inmiddels heb ik daar geen moeite meer mee. En ik ben niet alleen welkom in de kerk: ik mag er zelfs dominee zijn. Net zoals we hier in de gemeente genoeg andere homoseksuele leden hebben die ook een taak hebben. Als iemand dat opsteekt van wat ik in de media heb gezegd, dan is het dat voor mij waard geweest."

Tijdens zijn eerste kerkdienst gaat Leurgans niet op de media-aandacht of op zijn geaardheid in. "Nee, dat vind ik niet nodig. Ik ga gewoon preken, zoals ik altijd preek. Daarvoor ben ik hier gekomen, dus dat ga ik vandaag ook doen."