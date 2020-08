Sabine uit 's Heerenberg zit in Alanya compleet aan de grond

Via Twitter stuurt Sabine een berichtje naar Omroep Gelderland. Ze is ten einde raad. "Het water staat ons aan de lippen."

Sabine groeide op in 's Heerenberg en woont sinds 2009 in Alanya. Op vakantie met vriendinnen leert zij haar huidige man kennen. Ze waarschuwde haar vriendinnen nog zo om niet iets te beginnen met een Turkse ober in een vakantieoord, maar viel zelf als een blok voor Theo. Ze beginnen samen een Nederlands restaurant Theo's Place. Ondanks verschillende tegenslagen (zoals een poging tot staatsgreep en een aanslag van de PKK) kregen Theo en Sabine vorig jaar het gevoel dat het de goede kant op gaat.

"Achterstanden hadden we weggewerkt en we konden eindelijk weer eens met ons zoontje van 3 naar Nederland om mijn ouders op te zoeken. We hadden goede moed voor het nieuwe seizoen." Maar toen werd het maart en werd het ondernemende stel geconfronteerd met een lockdown vanwege corona.

Al elf maanden zonder inkomsten

"Sinds maart staat Alanya op oranje. We zijn compleet afhankelijk van toeristen, maar op wat Russen en Engelsen na - die hun all inclusive resorts nauwelijks uitkomen - zijn toeristen weggebleven. "Tot op dit moment is het restaurant gesloten. We zitten dus sinds het einde van het vorige vakantieseizoen zonder inkomsten. In Turkije is er geen overheidssteun voor bedrijven, zoals in Nederland. En als Europeaan mag ik in Turkije niet werken. ik ben nu op zoek naar thuiswerk dat ik online kan doen, maar ik kom er moeilijk tussen", vertelt Sabine.

Haar ouders zijn nu in Alanya. Voorheen deden zij dat zodat Theo en Sabine in het hoogseizoen hun restaurant kunnen runnen en opa en oma op hun kleinkind passen. Nu zijn het de ouders van Sabine, allebei kankerpatiënt, die het gezin onderhouden.

Restaurant Theo's Place in betere tijden. Foto: Sabine Geerts

'Wat heb ik nog te verliezen?'

Een vriendin van Sabine uit Arnhem is een online inzamelingsactie gestart. 'Ik wilde dat niet, want je gaat dan toch met de billen bloot. Tot mijn zoontje steeds vaker om dingen ging vragen waarvoor we geen geld hebben. Op een gegeven moment dacht ik: wat heb ik nog te verliezen? Dit is geen mismanagement, we smijten niet met geld. Sinds 2009 werken we keihard, ik heb nog niet één keer aan het strand gelegen."

Inzamelingsactie om de winter in Antalya door te komen

Sabine hoopt dat de geldinzamelingsactie nog iets meer oplevert dan de 3600 euro die tot nu toe binnen is gekomen. "Als er iets meer binnenkomt, geeft dat ons de ruimte om weer een paar maanden verder te kunnen. We gaan richting de winter. Hoe gaan we straks de elektra betalen, water en kleren voor mijn kind? Ik ben nu 38 en ik vind het zo erg dat ik zo moet denken."

"Mensen zeggen tegen ons dat we terug moeten gaan naar Nederland, maar het is maar de vraag of mijn man een werkvisum krijgt. En hoe zit dat met de kleine? Bovendien is het lastig om ons bedrijf dat we hebben opgebouwd, in de steek te laten."