Horecazaken sluiten na Achterhoekse uitbraak corona

Twee horecazaken in de Achterhoek sluiten hun deuren vanwege de corona-uitbraak bij Sportclub Silvolde. Mogelijk is er sprake van een grotere verspreiding. Het gaat om restaurant 't Peeske in Beek waar een van de besmette voetballers werkt en café ’t Centrum in Silvolde, dat uit voorzorg dicht gaat. "Ik wil niet op mijn geweten hebben dat het halve dorp wordt besmet", zegt eigenaar Erik ter Voert van 't Centrum.

"Er gebeurt momenteel heel veel in het dorp", zegt ter Voert over de besmettingen bij de plaatselijke voetbalclub. "Er zijn steeds meer geruchten en mensen die zich moeten laten testen." Hoewel hij nu geen bewijs heeft dat er besmette personen in zijn zaak zijn geweest, wil hij de testuitslagen eerst even afwachten. In elk geval tot en met aankomende donderdag houdt Ter Voert zijn café daarom dicht.

'Nu begrip voor weigering'

Toen de feestgangers na het afscheid van twee spelers van de voetbalclub vorig weekend voor zijn deur stonden, weigerde Ter Voert hen de toegang. "Dat werd ons niet in dank afgenomen. Maar nu krijgen we daar veel begrip voor." Dat feest was mogelijk een verspreidingsbron van het virus.

Eigenaar Cees Roosendaal van 't Peeske heeft een van de besmette spelers van Silvolde in dienst. Die jongen heeft afgelopen maandag en woensdag nog bij hem gewerkt, vertelt hij aan Omroep Gelderland. Toen Roosendaal op donderdag hoorde dat een van zijn teamgenoten besmet was, heeft hij hem op non-actief gezet. Zondagmorgen bleek zijn medewerker zelf ook besmet te zijn, waarop Roosendaal besloot zijn restaurant tot en met dinsdag dicht te doen.

'Besmette medewerker ook in andere cafés'

"De vier personeelsleden die met hem hebben gewerkt, heb ik gevraagd een test te doen", vervolgt Roosendaal. Een aantal vaste gasten heeft hij zelf al benaderd, met de overige neemt de GGD contact op. "En die kijken natuurlijk ook naar de contacten in zijn privéleven. Voor zover ik weet, is hij sinds vorige week zaterdag ook in andere horecazaken geweest."

Woensdag denkt Roosendaal weer open te kunnen, met een team dat niet in contact is geweest met zijn besmette medewerker of andere personeelsleden die met hem in contact zijn geweest. "Maar nu moest ik gewoon iets doen. Want als het straks echt uit zou breken zeggen mensen: je bent gewoon door blijven lopen, hoe zit dat?"

