In een week van Olympische Spelen naar WK, drukke zomer voor BMX'ers

Tijdens een presentatie zondag op de BMX-baan van Papendal kijken de twee topsporters vooruit naar de spelen en het WK. En blikken Twan en Laura terug op een stille sportzomer van 2020. “In het begin was er inderdaad heel weinig te doen”, zegt Laura “Samen met mijn vader hebben we bij mijn club in Wijchen de hele baan verbouwd. Daar ben ik wel even mee bezig geweest.”

Laura Smulders. Foto: Omroep Gelderland

Blessure

Dat alle wedstrijden stil kwamen te liggen, gaf Twan langer de tijd om te herstellen na een hele pittige blessure. In januari brak hij zijn hand toen hij er een gewicht van 150 kilo op kreeg. “Mijn middenhandsbeentje lag helemaal in stukken”, vertelt de wereldkampioen van 2019. “De artsen hebben dat weer bij elkaar gelegd en alle banden aan elkaar gelegd. Ik was al twee weken bezig om überhaupt een vuist te maken. Maar ik kan alles weer.”

Het WK in Arnhem stond al voor de zomer van 2021 gepland. Maar doordat de Olympische Spelen zijn verzet, komen de twee belangrijkste BMX-wedstrijden wel erg dicht bij elkaar te liggen. “Dat hebben we nog nooit meegemaakt”, zegt Laura, die in 2019 tweede werd op het WK. “Je zit of op een roze wolk op dat moment en wil dat in Arnhem behouden. Of je hebt al heel snel een kans om te laten zien dat je het wel kan.”

De BMX-ploeg. Foto: Omroep Gelderland

Voor Twan van Gendt is het heel simpel. Hij heeft maar één doel. “Je rijdt niet voor niets met de nummer 1”, zegt hij. Hij gaat er helemaal vanuit dat hij met Olympisch goud naar Arnhem komt om daar de wereldtitel te halen. “Voor je thuispubliek dat mogen doen, mooier kan niet.”

Het WK BMX is van 14 tot en met 22 augustus in Arnhem. De Olympische Spelen zijn van 23 juli tot en met 8 augustus in Tokio.