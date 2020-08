Meerdere voetbalduels afgelast na grote corona-uitbraak

Vijf wedstrijden gaan zondagmiddag niet door in het Achterhoekse amateurvoetbal. Reden is de corona-uitbraak bij Sportclub Silvolde, waar inmiddels acht spelers van het eerste elftal positief hebben getest, bevestigt voorzitter Geno Mijnen. Voetballers van andere teams zouden mogelijk op meerdere feestjes met de besmette spelers in contact zijn geweest en nemen voorzorgsmaatregelen.

Het gaat om de clubs vv Gendringen, SVGG uit Megchelen, NVC uit Netterden, vv Etten en Sc Varsseveld. Ook Sportclub Silvolde zal niet spelen, maar voor hen stond er dit weekend geen duel gepland.

Zie ook: Volledig voetbalelftal moet in quarantaine na coronabesmetting

Waar de corona-uitbraak is ontstaan is nog niet duidelijk, maar afgelopen weekend vond er bij Sportclub Silvolde een afscheidsduel plaats gevolgd door een feest. Twee spelers, de broers Jaël en Ischa Krosse, namen toen na zeventien jaar afscheid van het eerste elftal. Op dat feest was plaats voor 250 man, er zouden er ongeveer 180 zijn geweest. Waaronder spelers van andere clubs.

"Enkele spelers van ons zijn daar geweest en ook bij het feest", vertelt John Freriks, voorzitter van vv Gendringen. "Voor ons en andere clubs is dat de reden om preventief de wedstrijden van het eerste en tweede elftal niet door te laten gaan." Maandag komen de uitslagen van de coronatesten binnen die zijn spelers hebben laten doen, legt Freriks uit.

'Receptie was niet slim'

Op het bewuste feestje zijn volgens Mijnen alle coronamaatregelen in acht genomen. "We hadden een gastenlijst en veiligheidscheck vooraf. Iedereen heeft zijn telefoonnummer achtergelaten. We weten dus wie er zijn geweest." Er waren drie open tenten, volgens Mijnen om de anderhalve meter te kunnen hanteren. "We hebben er alles aan gedaan. Ook waren er twee handhavers die mensen aanspraken." Dat 'de receptie', zoals hij het zelf noemt, achteraf niet slim was, erkent Mijnen.

Op de training de dinsdag voorafgaand aan het feest waren twee jongens niet in orde, vertelt Mijnen. "Maar die waren niet op het feest."

Feestgangers bij cafés geweigerd

Volgens Ischa Krosse, een van de broers voor wie het feest georganiseerd werd, kon iedereen zitten met een maximum van vier per tafel. Na het feest zou er nog een poging zijn gewaagd om naar café 't Centrum en café 't Molentje te gaan, waar de groep volgens Krosse werd geweigerd.

Ook trainer Patrick Visser van SVGG laat zijn spelers uit voorzorg thuis. Een broer van één van zijn spelers zou met het eerste elftal van Silvolde in contact zijn geweest. Die gaat vandaag naar de teststraat, een andere speler met klachten laat zich morgen testen, zegt Visser. Ook wijst hij naar een ander feest in Megchelen waar onvoldoende afstand zou zijn gehouden. "Daar zijn een aantal van onze spelers geweest."

Spelers van Sc Varsseveld waren er op de feesten niet aanwezig, volgens trainer Arno Heersink. Zijn reden om het team terug te trekken is dat een van zijn spelers op een ander moment in contact is geweest met spelers van Silvolde. Die speler heeft vervolgens weer met vijf teamgenoten naar de Champions League-finale gekeken.

'Onfortuinlijke samenloop'

Al met al een 'onfortuinlijke samenloop van omstandigheden', ziet arts infectieziekten Ashis Brahma van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Volgens hem volgt er uitgebreid bron- en contactonderzoek. "Daar zitten nu meerdere teams op, met korte lijntjes naar de burgemeester en voorzitter van de veiligheidsregio."

Locoburgemeester Bert Kuster van de gemeente Oude IJsselstreek laat weten het 'een zorgelijke situatie' te vinden. Hij adviseert iedereen om zich bij klachten te laten testen.