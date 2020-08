Van Mieghem: 'De Graafschap is er zeker niet slechter op geworden'

De Amsterdammer bleef vorig seizoen steken op negen goals en vijf beslissende voorzetten. In 21 wedstrijden is dat een prima score voor een buitenspeler. Nu de voorbereiding voorbij is, lijkt Van Mieghem opnieuw in vorm. Hij liet zich vooral zien in het oefenduel met SC Heerenveen dat De Graafschap met liefst 5-1 won.

"Ik voel me prima en heb zin in maandag. In het begin van de voorbereiding heb ik het even lastig gehad. Die coronaperiode met veel duurlopen en voor jezelf trainen ging me niet in de koude kleren zitten. En ik moet het toch al niet hebben van duurlopen", lacht de 30-jarige vleugelspits.

Minder brede selectie

Van Mieghem kan rekenen op een basisplaats in het vernieuwde De Graafschap, waar voorin niet zo veel is veranderd. De aanvallers tegen FC Den Bosch zijn Hamdaoui, Seuntjens en Van Mieghem en dat trio speelde vorig seizoen ook het meest. "Een aantal goede jongens is vertrokken, maar daar is ook kwaliteit voor teruggekomen. We zijn iets minder breed, maar De Graafschap is er zeker niet slechter op geworden", stelt de rappe rechtsbuiten.

Eredivisie

De routinier had het eindelijk eens echt willen laten zien op het hoogste niveau. Die belofte heeft Van Mieghem namelijk nog altijd niet kunnen inlossen. "Dat klopt. Ik heb daarover ook een heel goed gesprek gehad met de trainer. Mijn contract werd verlengd met het oog dat we in de eredivisie zouden spelen. We hadden het verdiend denk ik, maar het heeft geen zin om erin te blijven hangen. Het is heel zonde."

Ingraven

De Graafschap liet in de oefencampagne zien dat het niet minder is dan SC Heerenveen en Heracles. "Voorbereiding zegt niet zo veel, maar dat geeft ons wel vertrouwen. Er zaten veel goede dingen in. Ploegen in de eerste divisie zullen zich meer ingraven, dat weten we van vorig seizoen. Ook FC Den Bosch zal het waarschijnlijk dichthouden, al weet je nooit wat de plannen zijn. Ik kijk daar niet zo naar, maar focus me volledig op ons."

"Na de nederlaag tegen Volendam hebben we veel aandacht besteed aan hoe we precies druk willen zetten en hoe we het compact willen houden. We moeten het gewoon per wedstrijd bekijken en kijken wat nodig is. Ik hoop dat iedereen hier komt om lekker te voetballen, maar dat zal niet het geval zijn. Wij gaan voor de eerste twee en het dit seizoen gewoon opnieuw proberen", besluit Van Mieghem.