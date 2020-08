Indrukwekkende stille tocht voor overleden Naomi

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Vrienden van Naomi organiseerden de stille tocht. De deelnemers trokken van Multifunctioneel Centrum Presikhaven aan de Laan van Presikhaaf naar de Floriszstraat. Daar werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken.

Naomi laat twee dochters achter. De initiatiefnemers van de tocht willen ook geld inzamelen voor de twee kinderen.

Witte roos

De deelnemers droegen een spandoek met daarop de tekst 'Mama, you are a star in heaven now. We miss you and love you forever'. Ook de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch was aanwezig. Hij sprak met betrokkenen en legde net als veel anderen een witte roos bij het appartement.

De stoet trekt naar de Floriszstraat. Foto: Omroep Gelderland

Bij het appartement worden bloemen gelegd. Foto: Omroep Gelderland

Aanhouding

Een 46-jarige man uit Rheden zit vast in verband met de dood van Naomi. De politie hield hem een dag na de dodelijke schoten aan in Lisse.

