Thomas Letsch opnieuw geïrriteerd over mentaliteit spelers Vitesse

Letsch komt als nieuwe trainer van Vitesse naar de buitenwacht vriendelijk over. De Duitser heeft voor iedereen altijd even tijd. Maar intern kan het stormen, zo werd vrijdagavond in GelreDome duidelijk. De gedreven coach schoot even flink uit zijn slof in de rug om het elftal weer op scherp te krijgen. Uiteindelijk boog Vitesse de achterstand om en speelde het opnieuw gelijk (2-2). Zo behield de Arnhemse club de ongeslagen status in de voorbereiding.

Gebrek aan scherpte

"Ik kan er slecht tegen als de tegenstander meer de wil heeft om de wedstrijd te winnen dan wij", stelde Letsch. "Dat was het geval. We waren niet agressief genoeg en daar hou ik niet van. Daarom spelen we ook dit soort testwedstrijden, maar ik miste na een goed begin van ons de scherpte in het druk zetten. De ruimtes waren te groot en we stonden niet goed opgesteld. We speelden ook te weinig tussen de linies en dan zeg ik daar wel iets van inderdaad", lachte Letsch.

Mentaliteit

De coach, die boos was na de wedstrijd vorige week tegen ADO Den Haag (2-2), droeg ook verzachtende omstandigheden aan voor het mindere optreden. "Het voelt alsof we al een half jaar in de voorbereiding zitten. Spelers kunnen niet altijd 100 procent zijn, ook als het gaat om het laten zien van de juiste mentaliteit. Voetballers zijn ook gewoon mensen. Maar toch moeten we dat voor de competitie wel creëren. Daar gaan we nu mee verder. Het zit zeker in dit team. Je ziet het ook op de trainingen, er is veel beleving en iedereen wil winnen."

Elftal staat

Bij Vitesse is al weken duidelijk hoe het elftal er komt uit te zien als de competitie op 13 september begint uit tegen RKC Waalwijk. Pasveer is de onbetwiste eerste keus in de goal. Achterin kiest Letsch voor drie verdedigers en 'hoge' backs (Wittek en Dasa) die de hele flank moeten bestrijken. Bazoer heeft naast Rasmussen en Doekhi een centrale rol. Op het middenveld zijn Tronstad, Bero en Tannane al weken zekerheidjes bij Letsch. En voorin zijn Openda en Darfalou voorlopig eerste keus.