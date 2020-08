Guus Hiddink ondanks ophef gewoon van start als bondscoach van Curaçao

Achterhoeker Guus Hiddink zal volgende week gewoon voor de groep staan als het nationale elftal van Curaçao neerstrijkt in Nederland voor een trainingskamp in Badhoevedorp.

Eerder ontstond ophef, omdat de zittende trainer Remko Bicentini uit Wijchen via de pers moest vernemen dat Hiddink zijn opvolger is. Hiddink liet vervolgens optekenen niet te zullen tekenen voordat alles 'keurig netjes is afgehandeld'.

Dat is nu gebeurd, volgens een woordvoerder van de Curaçaose bond. "We betreuren de commotie, maar alles is opgelost." Maandagmiddag is er een persconferentie, waarop ook Hiddink spreekt. Daar wordt een verklaring gegeven over de stand van zaken, ambities en toekomstplannen, vertelt de woordvoerder.

'Er is helemaal niets opgelost'

Bicentini zelf heeft een hele andere lezing. Volgens hem is er helemaal niets opgelost, vertelt hij zaterdagmiddag aan Omroep Gelderland. Er zou zelfs nog helemaal geen contact zijn geweest tussen hem en de bond. "Ik heb alles nu overgedragen aan mijn advocaat." Wat hij vindt van de reactie van de Curaçaose bond? "Dat kan iedereen wel invullen."

Of het trainingskamp wel of niet door moet gaan, daar gaat hij niet over, geeft Bicentini aan. Maar hij wijst erop dat het Hiddink zelf is geweest die heeft gezegd niet te starten tot alles met hem netjes is opgelost.

Het trainingskamp in Badhoevedorp vindt plaats van maandag 31 augustus tot en met zaterdag 5 september. De selectie die meegaat is inmiddels bekendgemaakt. Daarin ontbreken oud-Vitesse keeper Eloy Room, Rangela Janga van NEC en oud-De Graafschap spits Charlison Benschop. Waarschijnlijk vanwege de start van hun eigen competities.

Zie ook: