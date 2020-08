De Graafschap traint al weken zonder pers en publiek: 'Dat past hier niet'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het is donderdagmiddag in Nijmegen. Op anderhalve meter afstand van elkaar staan enkele supporters van NEC te kijken naar de laatste training. Hier en daar heeft zich ook een journalist gemeld. Druk is het dus allesbehalve op trainingsaccommodatie De Eendracht pal naast De Goffert, maar iedereen is in principe welkom.

Hoe anders is het op De Bezelhorst in Doetinchem waar het complex van De Graafschap gesloten is. De Graafschap traint nu al een aantal weken besloten en maakt daarop ook geen enkele uitzondering. Behalve mensen van de club wordt niemand toegelaten. Ook de derde Gelderse profclub Vitesse houdt regelmatig open trainingen, waardoor journalisten de achterban toch de laatste nieuwtjes kunnen doorgeven.

Vervelend

Volgens Mike Snoei gebruikt De Graafschap corona niet als middel om in afzondering te kunnen trainen en waardoor het dus geen pottenkijkers hoeft toe te laten. "Het klinkt misschien raar uit mijn mond, maar dit is vervelend", zegt de trainer uit Didam over de opvallende maatregelen die de eerstedivisieclub hanteert.

Zeker een volksclub als De Graafschap gaat er al jaren prat op dat trainingen juist openbaar moeten zijn voor iedereen. Een training in Doetinchem wordt gemiddeld door ongeveer 15 fans bezocht, net als bij NEC en Vitesse. Snoei: "Ik ben er vorig seizoen ook wel achter gekomen dat De Graafschap van iedereen is. Nu moeten mensen wegblijven of op grote afstand achter linten zitten. Dat past niet bij De Graafschap. Gelukkig normaliseert het zich allemaal een beetje, maar het is nog steeds niet zoals het zou moeten zijn."

Confronterend met de meer open houding van andere clubs in de provincie en de reden van het verbod, zegt Snoei het volgende. "Wij zijn er ook wel mee bezig, maar zijn gewoon erg voorzichtig. Ik zou het zo vervelend als één of twee jongens, of een begeleider, toch een besmetting oploopt. Of dat een speler even met iemand bij de kantine staat te praten. Het is puur om die dingen te voorkomen, maar langzamerhand gaat het wel weer meer open."

Rick Dekker

De Graafschap speelt maandag zijn eerste competitieduel tegen FC Den Bosch. Iedereen is fit, zo meldde Snoei tijdens een kort mediamoment in stadion De Vijverberg. De trainer liet in het midden of Rick Dekker al gaat starten. Tot nu toe viel de van PEC Zwolle overgekomen middenvelder in. "Ik hoop het, want we streven ernaar zo snel mogelijk onze sterkste opstelling de wei in te sturen." In de laatste oefenduels begon Jesse Schuurman nog en de verwachting is dat hij ook tegen FC Den Bosch mag starten.

Snoei haalde uit zichzelf Joey Konings naar voren. "Ik hoor daar weinig over, maar hij heeft wel vier prachtige goals gemaakt in de voorbereiding. Ik maak de spelers ook duidelijk, het gaat niet om de eerste elf maar om het totale plaatje. Dacht je dat Joey niet wil starten? Die komt van een eredivisieclub. Maar soms kun je ook helpen als invaller."

Minder dan de helft

De Vijverberg zal maandagavond bevolkt worden door ongeveer 3500 toeschouwers, zo verwacht de club. Niet alle seizoenkaarthouders kunnen naar binnen maar moeten uit twee wedstrijden steeds eentje kiezen. Dat geldt ook voor sponsoren. "Een drama", stelt Snoei vast. "We hebben het over een speler die wel of niet in de basis staat, maar dit is echt oervervelend. Sponsoren hebben ons, toen het heel slecht ging, in de lucht gehouden en supporters schaften al heel snel een kaart aan. En nu mag minder dan de helft het stadion erin. Dat is triest."

De Graafschap verraste tegen Heerenveen met uitstekend voetbal. Ook tegen Heracles was het bij vlagen goed wat de titelkandidaat liet zien. "Maar het mag ook wel wat frivoler en aanvallender", is Snoei kritisch. "Je zag ook dat de mensen die mochten komen het prettig vonden. Ze maakten veel lawaai met van alles en nog wat, dat hadden we niet verwacht."