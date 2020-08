Emotionele video voor Fabio Jakobsen van oud-wereldkampioen Hennie Kuiper

Hennie Kuiper hoorde tijdens de Molenfietsdag in Deil dat ook Jakobsen ambassadeur is voor windenergie. Kuiper fietste mee als windambassadeur bij de open dag. De molenfietsdag werd gehouden bij het windmolenpark dat is verrezen langs de A15 rondom knoppunt Deil.

Het verhaal van de val van Jakobsen bracht bij Kuiper herinneringen naar boven aan Fabio Casartelli, naar wie Fabio Jakobsen vernoemd is. Hij was ploegleider toen Casartelli in 1995 tijdens de Tour de France ten val kwam en overleed.

Bekijk hier de videoboodschap van Hennie Kuiper aan Fabio Jakobsen. De tekst gaat daaronder verder

In een persoonlijke videoboodschap steekt Kuiper Fabio Jakobsen een hart onder de riem: 'Beste Fabio', begint Kuiper zijn boodschap. 'Hoe sommige dingen bij elkaar komen. Vijfentwintig jaar geleden stond ik in de Pyreneeën toen jij werd geboren.'

Wereldkampioen

De oud-profwielrenner kocht een bos bloemen voor Fabio Jakobsen. 'Je maakte een gruwelijke val. Daarvoor wil ik je heel veel beterschap wensen. Dat gaat zeker goed komen met jouw doorzettingsvermogen.' Om terug te komen op hoog niveau wenst kuiper hem heel veel sterkte. 'Ik hoop in de eerste plaats dat je gezond wordt. En dat je weer wielrenner kunt worden. Ik heb wereldkampioen mogen worden. Dat wens ik jou ook voor de toekomst.'

Of en hoe Fabio Jakobsen de videoboodschap heeft ontvangen is niet bekend. De wielrenner liet anderhalve week geleden via de website van zijn ploeg Deceuninck-Quikstep weten enorm dankbaar te zijn dat de trauma-artsen, doktoren en verpleegsters aan de finish in Katowice zijn leven hebben gered. Jakobsen werd na de gruwelijke crash enkele dagen in kunstmatige coma gehouden. Volgens zijn ploegleider Patrick Lefevere heeft hij 130 hechtingen in zijn gezicht.