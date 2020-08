NEC'ers tevreden over tweede helft tegen Cambuur

"Ik denk dat Cambuur het overwicht had, zeker de eerste helft. We zakten iets te ver in, waardoor zij veel voorzetten konden geven. Daar werden ze niet echt gevaarlijk uit. In het begin kwamen we nog wel goed aan het voetballen toe, maar naarmate de eerste helft vorderde, viel dat weg. Veel lange ballen en die werden verloren."

"De tweede helft hadden we een kans via Janga, maar toen scoorden zij met twee dode momenten. We wilden van onze eigen kracht uitgaan, maar dat lukte niet meer. De tweede helft verloren we te makkelijk de bal. Bij de 2-0 stond de restverdediging niet goed, dan wordt er in mijn optiek redelijk makkelijk een penalty gegeven en is het over."

Rogier Meijer

Trainer Rogier Meijer vond de nederlaag eigenlijk onnodig. "Gezien de tweede helft wel, want ik denk dat we het Cambuur lastig hebben gemaakt. We waren goed aan de bal en hebben genoeg kansen gecreëerd. Alleen het laatste gedeelte, het scoren, hebben we een beetje nagelaten. En we krijgen twee goals tegen, waarvan de eerste een handsbal is, op een klote-moment net na de rust. Daarna herpakken we ons goed en voel je die 1-1 komen, maar dan die penalty en is het wel even lastig."

"De eerste helft begonnen we aardig, maar daarna kwamen we niet meer aan voetballen toe. Na rust deden we het beter en na de 1-0 waren we de bovenliggende partij. Ik heb voor de wedstrijd gezegd dat ik drie dingen wil zien: dat we dingen samen doen, dat we agressief zijn als we verdedigen en dat we lef hebben aan de bal. Niet verstoppen als er dingen misgaan. We hebben een keeper die goed kan opbouwen, daar moeten we dan gebruik van maken. Maar het heeft ook met de tegenstander te maken."