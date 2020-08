Riechedly Bazoer voelt zich prettig in nieuwe rol bij Vitesse

Tegen zowel PSV, ADO Den Haag als vrijdagavond Fortuna Düsseldorf was Bazoer achterin de centrale man bij Vitesse. In een zogeheten 3-5-2 systeem moet de 23-jarige ex-international het spel verdelen en dus de opbouw verzorgen. "Ik voel me goed op die positie", reageert Bazoer voor het eerst op de wijziging die trainer Thomas Letsch twee weken geleden ineens doorvoerde.

PSV-jeugd

Letsch is tevreden over de manier waarop Bazoer zijn rol invult. De Duitser wil voetbal zien van achteruit en geen lange ballen naar voren. Bazoer is een speler die daar geschikt voor is. "Het is niet helemaal nieuw voor mij. Bij PSV heb ik in de jeugd ook achterin gespeeld. Het gaat goed en als de trainer dat ook vindt heb ik niets te klagen. Ik denk dat ik er goed tot mijn recht kom. De bal ophalen en het spel moeten verdelen. Daarnaast moet ik natuurlijk ook verdedigend mijn mannetje staan."

Verantwoordelijkheid

"Ik heb zo ongeveer mijn hele leven op het middenveld gespeeld dus in die zin is het best wel verrassend", vertelt Bazoer die in de defensie geflankeerd wordt door fysiek sterke spelers Rasmussen en Doekhi. "Waar de trainer mij denkt nodig te hebben probeer ik mijn best te doen. Hij geeft mij nu deze verantwoordelijkheid en het gaat aardig."

Spelhervattingen

Vitesse speelde in een leeg GelreDome tegen Fortuna Düsseldorf met 2-2 gelijk en bleef zo in de oefencampagne ongeslagen. Bazoer baalde dat Vitesse niet won, maar vond het spel in tegenstelling tot zijn trainer en enkele ploeggenoten best goed. "Ik vind dat we de wedstrijd hebben gecontroleerd. We geven alleen beide goals weg na spelhervattingen. We trainen er op en weer gaat het mis. Iedereen moet gewoon een man pakken om die goal te vermijden. Gelukkig is het nog voorbereiding."

Klaar voor competitie

"We spelen goed op balbezit, maar na die tegengoal zijn we als ploeg een beetje van slag. We zullen weer bij elkaar moeten zitten, want als je wedstrijden wil winnen moeten deze tegengoals door spelhervattingen eruit. Verder is het namelijk moeilijk scoren tegen ons. Ja, ik denk dat wel klaar zijn voor de competitie. De voorbereiding is lang, maar we iedereen is fit. Het is nu belangrijk vooral aan de details te werken nog", aldus Bazoer.