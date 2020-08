Truckers willen meer parkeerplekken langs A28

Als je een heel eind hebt gereden is het natuurlijk fijn om even een plasje te plegen of rustig een boterhammetje te eten. Vrachtwagenchauffeurs zijn zelfs wettelijk verplicht om rust te nemen. "Als vrachtwagenchauffeurs zijn we gebonden aan de rijtijdenwet", legt Mark Vos uit. Hij is al meer dan 20 jaar chauffeur en vertegenwoordiger van de Transport Belangen Vereniging Nederland (TBVN). "We mogen 4,5 uur rijden en dan moeten we verplicht 3 kwartier pauze houden. Dan is het wel fijn als je ook een plekje hebt waar je kunt staan, want langs de snelweg parkeren is ook geen optie."

Schrappen

Er zijn niet genoeg rustplekken vindt de transportbranche. Zeker niet langs de A28. En juist daar wil het ministerie wat parkeerplaatsen gaan schrappen. "Dat moet toch eigenlijk niet kunnen", zegt Vos. "Er zijn al te weinig rustplekken. Vooral hier langs de A28 is het zoeken naar een plekje. Dat is echt onbegrijpelijk."

Rijkswaterstaat laat weten dat het plan van het ministerie de A28 veiliger moet maken. Maar waar extra parkeerplekken komen, is op dit moment nog niet duidelijk. Mark weet dus niet waar hij straks kan rusten. "Dat is dan weer de volgende vraag. De meeste industrieterreinen zijn al verboden voor de chauffeurs om te parkeren. Dan wordt het nog meer dringen op parkeerplaatsen. Dan heb je ook kans dat mensen op in- en uitvoegstroken gaan staan met alle gevaren van dien."