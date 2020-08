NEC komt tekort tegen Cambuur en verliest met 2-0

Bij NEC begon Norbert Alblas voor het eerst in 23 maanden weer als basiskeeper. In de beginfase was Cambuur meteen een paar keer dreigend. Daarna kwam het duel meer in evenwicht. Jordy Bruijn zorgde met een vrije trap voor gevaar, maar doelman Stevens kon de bal net over de lat tikken.

Saai

Daarna kwam NEC meer onder druk, omdat de opbouw meestal snel tot balverlies leidde. Maar de thuisploeg wist daar niet van te profiteren en de wedstrijd werd zo nogal saai. NEC kwam goed weg toen Norbert Alblas een hoekschop verkeerd beoordeelde. De Nijmegenaren mochten niet mopperen met de 0-0 ruststand. Dirk Proper kon zijn stempel niet drukken (foto: Broer van den Boom)

Na rust was NEC gevaarlijk via een hoekschop van Bruijn, die door Rangelo Janga net naast werd gekopt. Maar meteen daarna sloeg Cambuur toe, Nieuwpoort kopte raak uit een hoekschop, NEC kreeg meteen kansen op de gelijkmaker, maar Sellouf en Janga kwamen niet tot afronding. De Nijmegenaren pakten meer initiatief en voetballend oogde het ook beter. Invaller Jonathan Okita zorgde voor extra aanvallende impulsen.

Beslissing

NEC nam meer risico en Cambuur was dreigend in de tegenstoot. Kallon brak uit en Bart van Rooij toucheerde hem in het strafschopgebied. Vanaf elf meter zorgde Robert Mühren voor de beslissing. Daarna probeerde NEC het nog wel, maar tevergeefs.