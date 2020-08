Matig Vitesse opnieuw gelijk, nu tegen Fortuna Düsseldorf

Trainer Letsch begon, net als tegen PSV en ADO Den Haag, weer met drie verdedigers in zijn opstelling. Riechedly Bazoer was achterin opnieuw de centrale man en het lijkt er dus steeds meer op dat de Utrechter die rol van opbouwer ook in de competitie gaat vervullen. Voorin stonden Loïs Openda en Oussama Darfalou naast elkaar.

Snel balverlies

Fortuna Düsseldorf, een club uit de Tweede Bundesliga, liet Vitesse het spel maken maar daar had de Gelderse subtopper het lastig mee. Vitesse begon redelijk, maar zakte daarna terug. Behalve een kopbal van Darfalou stichtte de thuisploeg geen gevaar. Het elftal van Letsch leed vrij snel balverlies en had ook nauwelijks diepte in zijn spel. Daardoor werd de Duitse tegenstander niet verrast. Fortuna, goed georganiseerd, zette Vitesse ook vroeg vast.

Vrije trap Tannane

Om meer grip te krijgen, schoof Bazoer een linie naar voren en ging Vitesse weer meer in het vertrouwde 4-4-2 systeem spelen. Na een klein half uur kwam Fortuna Düsseldorf op voorsprong. Hennings kreeg bij de tweede paal na een corner alle ruimte. Via de paal kwam de bal op het lichaam van Darfalou die zijn eigen doelman Pasveer passeerde. Vitesse antwoordde echter snel. Een vrije trap op de rand van het strafschopgebied werd door Oussama Tannane via de onderkant van de lat snoeihard binnengeschoten (1-1).

Spelhervatting

Vitesse kwam na de gelijkmaker wel beter in de wedstrijd en kreeg via Openda nog een opgelegde kans op de 2-1, maar de van Club Brugge gehuurde Belg schoot huizenhoog over. Daarna waren de Duitsers nog twee maal gevaarlijk. Op slag van rust knikte verdediger Hoffmann een vrije trap knap in de hoek en stond Vitesse dus opnieuw op achterstand. Opnieuw een tegengoal dus uit een spelhervatting.

Treuzelen van Openda

In de tweede helft bleef het spel van Vitesse moeizaam en waren de kansen tegen het fysiek sterke Fortuna spaarzaam. Na vijf minuten wist Bazoer grotere schade te voorkomen door een schot van Pledl van de lijn te halen. Vervolgens treuzelde Openda te lang toen hij opnieuw veel ruimte kreeg om uit te halen. Letsch haalde tegenvallende Belg naar de kant, net als Darfalou. Buitink en Broja kwamen als hun vervangers binnen de lijnen.

Derde gelijkspel op rij

Boeiend was het allemaal niet wat beide ploegen lieten zien, maar ineens was daar toch de 2-2. Een corner van Tannane werd door Bero binnengekopt. De beste kans was daarna nog voor Fortuna Düsseldorf. Zimmer legde terug op Sobottka maar zijn schot werd door Pasveer uitstekend gepareerd. Zo bleef het, voor de derde keer op rij, bij een gelijkspel voor Vitesse.

Het laatste oefenduel van de Arnhemse club wordt volgende week zaterdag gespeeld. Publiek is dan voor het eerst sinds medio maart weer welkom. Het stadion is geopend voor ongeveer 2000 toeschouwers. Tegenstander is in GelreDome SV Darmstadt 98. Een week later, op zondag, begint de competitie voor Vitesse met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk.