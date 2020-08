Henk werkte in de bouw, maar is nu schaapherder. Foto: Laurens Tijink

Henk werkte in de bouw, maar is nu schaapherder. Foto: Laurens Tijink

Ruim zeven uur per dag is schaapherder Henk van den Brandhof met zijn schapen op de Ginkelse heide bij Ede te vinden. Het zorgen voor rust in de kudde ziet hij naast de verzorging van de dieren als zijn belangrijkste taak. Bij voorkeur houdt Van den Brandhof zijn 230 schapen dan ook op afstand vanaf een heuveltje in de gaten. Als de schapen rustig zijn, is Henk dat ook. Maar tijd om een boek te lezen heeft de herder niet.

"Je kunt niet druk zijn met een boekje of een telefoontje, want daar raak je in verdiept. En je moet wel op blijven letten", vertelt Van den Brandhof tegen BuitenGewoon Radioverslaggever Laurens Tijink. "Je bent de hele dag bezig met je dieren. Dat is je werk." Van den Brandhof is al dertig jaar herder, daarvoor werkte hij in de bouw. De Edenaar had jaren nodig om aan het herdersbestaan te wennen.

Luister naar de radiobijdrage.

Heide in goede conditie

Vergeleken met dertig jaar geleden gaat het een stuk beter met de heide in het natuurgebied, concludeert de herder. De schapen leveren daar een bijdrage aan, maar dat is niet de enige reden.

Van den Brandhof legt het uit in onderstaande radiobijdrage.

Dankzij de neerslag van de afgelopen dagen is de heide uitbundiger gaan bloeien. Toch zijn er ook nog genoeg plekken te vinden waar grassen de overhand hebben. Zo moet het ook blijven, vindt de schaapherder. Want zo blijft het gebied aantrekkelijk voor veel verschillende soorten planten en dieren. Bovendien blijft er dan genoeg te eten voor zijn schapen.

Weer of geen weer

Ook bij slecht weer gaat Henk met zijn schapen op pad. Alleen bij onweer wordt er teruggekeerd naar de schaapskooi. Veel last van regen en hitte heeft de herder niet. En ook tegen de kou heeft Henk een oplossing.

Luister naar de radiobijdrage.

Op de vraag waarom rust voor de schapen zo belangrijk is, volgt een helder antwoord. "Als ik de hele dag naar jouw bord eten sta te loeren, dan word je daar ook zenuwachtig van. Ze moeten niet worden opgejaagd, dan kunnen ze gewoon lekker eten."

Schapen op de Ginkelse heide. Foto: Laurens Tijink.

