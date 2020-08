Tiener uit Elst fietst in 24 uur naar Parijs in strijd tegen kanker

De bedoeling was dat Robin, begeleid door zijn vader, van Elst naar Parijs zou fietsen. Maar in de buitenwijken van de Franse hoofdstad hielden zij het voor gezien. "Het werd te gevaarlijk, er was geen fietspad. Auto's reden met 160 km/u langs ons heen."

'Pijn in achterste'

Het fietsen was bij vlagen ook lastig. "Ik heb pijn in mijn achterste. Ik ben niet zo'n fietser. Mijn vader en grootvader waren wielrenners, maar ik ben meer een voetballer."

Robin en zijn vader fietsten uiteindelijk een kleine 500 kilometer, reden vervolgens in de auto terug en overnachten in België. In Bemmel stapte Robin weer op zijn stationsfiets om het laatste stukje naar huis te fietsen. "Daar stond de halve buurt me op te wachten", glundert de tiener.

'Meer dan gehoopt'

Uiteindelijk haalde Robin ruim 4000 euro op, meer dan het doel van 3500 euro. Dat had ik echt niet durven dromen, dat we erover heen zouden gaan." Het geld is voor wetenschappelijk onderzoek om een medicijn tegen de ziekte te kunnen ontwikkelen.