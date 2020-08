Petitie studenten tegen geluidsoverlast biomassacentrale Ede

Dat omwonenden van de Edese biomassacentrales zorgen en klachten hebben over de rook en geur die uit de fabriek komt, is niets nieuws. Maar nu keren ook studenten aan de Hoefweg zich tegen de centrale die Warmtebedrijf Ede aan de Geerweg heeft staan.

De grootste klacht van de studenten is niet de rook of de geur, maar het geluid dat de biomassacentrale ‘s nachts maakt. Student Nikita Timmerman startte daarom een petitie tegen de geluidsoverlast. Want er komen volgens verschillende studenten ‘s nachts flink wat piepende en krakende geluiden uit de centrale aan de Geerweg, en dat komt de nachtrust van de bewoners van de studentenflats niet ten goede. "Het is een krakend en piepend geluid, het klinkt alsof ijzer over elkaar glijdt", vertelt Timmerman. "Het is elke nacht aanwezig, overdag hoor je het niet extreem doordat er buiten ook veel andere geluiden zijn.''

Metingen

Naar aanleiding van de klachten deed Omgevingsdienst De Vallei (OddV) onlangs geluidsmetingen. Timmerman heeft echter het idee dat Warmtebedrijf Ede van tevoren op de hoogte was van de plaatsing van meetkastjes. "Het geluid was ineens weg. Toen de meter bij ons stond, was het stil."

Woordvoerder Menno van Erkelens van de gemeente Ede verzekert echter dat er zowel vanuit de gemeente als vanuit OddV niet met Warmtebedrijf Ede is gecommuniceerd over de geluidsmetingen en dat zij daarom niet wisten dat en wanneer deze plaatsvonden.

Beoordeeld

"Momenteel worden de resultaten beoordeeld om te kijken of deze aan de wettelijke normen voor geluid voldoen. Wanneer wettelijke regels worden overtreden, zal de gemeente handhavend optreden", aldus Van Erkelens.

De petitie is inmiddels 59 keer ondertekend. Timmerman hoopt dat de inzameling van handtekeningen helpt om het probleem op te lossen. "Het is een bio-energiecentrale die tussen huizen staat. Ik zou met deze overlast niet in de nieuwe woonwijk willen wonen. Het moet gewoon verholpen kunnen worden.”

Geschreven door Fleur Bubbert

Journalist Fleur Bubbert werkt voor Bureau Spotlight, dat onder meer onderzoek doet naar de biomassacentrales in Ede. Heb jij vragen over of tips voor ons biomassadossier? Stuur een mailtje naar bureau@bureauspotlight.nl, dan nemen we contact met je op!

Bureau Spotlight is een samenwerking van BDUmedia, Omroep Ede en de School voor Journalistiek in Ede. Mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.