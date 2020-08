Amateurvoetbal begint weer, clubs puzzelen met coronaregels

Bij de Aaltense zaterdagclub AZSV is zelfs een heel plan op papier gezet en ter goedkeuring naar de gemeente gestuurd, vertelt Heidi Gussinklo van AZSV. “Maar de uitvoering van het plan ligt uiteindelijk bij de spelers en bij ons.”

De KNVB schrijft voor dat in de kleedkamers de anderhalve meter afstand moet worden gehouden. In de praktijk is dat met name voor de kleine clubs lastig, want per wedstrijd zijn minimaal vier kleedkamers nodig. “De spelers moeten korter douchen dan dat ze gewend zijn", zegt Gussinklo. "We zullen ze toch de mogelijkheid moeten geven om iedereen te laten douchen.” AZSV zegt dat het soms mogelijk is dat een thuisploeg niet op de vereniging kan douchen, maar dat thuis moet doen.

Derde helft

Waar in het veld alle afstandsregels los worden gelaten, moeten spelers zich tijdens de derde helft weer netjes aan de maatregelen houden. In de kantine gelden de regels namelijk zoals die ook in de horeca gelden: anderhalve meter afstand en registreren bij binnenkomst. “Er zijn alleen zitplekken waar je gebruik van kunt maken en bij binnenkomst wordt gevraagd de handen te desinfecteren.” Daarnaast heeft AZSV ervoor gezorgd dat er een aparte in- en uitgang is.