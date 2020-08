Cadeau schiet HAN-studenten in verkeerde keelgat

Een cadeau van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is een grote groep studenten helemaal in het verkeerde keelgat geschoten. Eerstejaars krijgen dit jaar zwarte bluetooth oortjes cadeau en dat vinden studenten in andere studiejaren moeilijk te verkroppen.

Honderden studenten laten hun verontwaardiging merken op Facebook. "En wij krijgen niet eens een vergoeding voor de twee lessen die we in het laatste half jaar hebben gekregen”, schrijft Janne.

"Deze studenten krijgen korting op lesgeld en gratis oordoppen, ik kreeg zes maanden studievertraging", meldt Jason. Kerim zegt: "Nu nog een compensatie voor het studiegeld waarvan we een groot deel voor niets hebben betaald."

Reactie HAN

Het is slechts een bloemlezing uit de vele boze reacties. De leiding van de HAN heeft de boze reacties ook gelezen en laat in een reactie weten: "We lezen alle vragen/opmerkingen over (de hoogte/verhoging/halvering van) collegegelden. Dat wordt door de overheid bepaald, daar moeten we ons aan houden. Wij hebben daarnaast een wettelijke verplichting om collegegeld te innen. We mogen dat niet niet doen."

'Leren van fouten'

"Ook hebben we jullie signaal gehoord over het onderwijs van de afgelopen maanden. Vanwege het coronavirus moesten we in maart razendsnel omschakelen naar online onderwijs en daarbij zijn ongetwijfeld fouten gemaakt. Daarvan moeten we leren. Daarom geven we dit signaal door aan onze opleidingen. En aan jullie het verzoek: ga zelf ook in gesprek met je begeleider of docent. Zo worden we samen beter."