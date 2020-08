Doesburg: positieve reacties op afsluiting binnenstad

Uit onderzoek van de gemeente Doesburg blijkt dat een meerderheid van de bezoekers, inwoners en ondernemers blij is met de afsluiting van de binnenstad. Sinds juni is de binnenstad voor een gedeelte afgesloten voor verkeer om aan de anderhalve meter afstand te kunnen voldoen. De gemeente hield daarover een enquête onder 268 mensen.

Het gaat om de Meipoortstraat, De Ooipoortstraaten De Kerkstraat. De afsluiting is op 1 juli aangepast na klachten van ondernemers. Sinds dat moment mag alle verkeer na 18:00 uur wel weer in de straten komen, tussen 11:00 uur en 18:00 uur is het voetgangersgebied. Tussen 7:00 tot 11:00 uur is de binnenstad nog wel toegankelijk voor onder meer de bevoorrading van winkels en horeca.

Veiliger en gezelliger

Er wordt al jaren gesproken over het autoluw of autovrij maken van de binnenstad. Een deel van de bewoners en ondernemers is voor en een deel is tegen. Om inzicht te krijgen hoe mensen het autovrije deel van de binnenstad ervaren, liet Doesburg een belevingsonderzoek uitvoeren.

Het onderzoek laat zien dat 79 procent van de ondervraagden de afsluiting als prettig tot zeer prettig ervaart. Vooral de ruimte voor voetgangers en daarmee de veiligheid en gezelligheid in de binnenstad, vinden mensen fijn. Er zijn ook nadelen aan de afsluiting: een derde van de ondervraagden vindt het vervelend dat fietsen overdag niet meer kan in het centrum en 40 procent ervaart de afstand van de geparkeerde auto tot het centrum als te ver.

De gemeente neemt de resultaten van het belevingsonderzoek mee in de besluitvorming over verkeer en parkeren in de totale binnenstad, die eind dit jaar plaatsvindt.

