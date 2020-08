Zoekactie naar vermiste Dennis gaat door: 'We trekken alle registers open'

De politie laat weten dat 'alle registers worden opengetrokken' om de man op te sporen. Er wordt met man en macht en door diverse partijen naar hem gezocht. Wat er precies wordt gedaan en waar, laat de politie vanwege het lopende onderzoek niet weten.

Er werd donderdag ook naar de man gezocht door reddingshondenteams van RHWW. Louise Smits laat weten dat de vrijwilligers zaterdag, mocht het dan ook nog nodig zijn, opnieuw naar Dennis gaan speuren. "Het is nu even aan de politie. We hopen dat we wat gerichter kunnen gaan zoeken."

Gesloten afdeling

Dennis verdween uit een instelling van GGNet, daar zat hij op een gesloten afdeling. Een woordvoerder geeft aan niet inhoudelijk in te gaan op de verdwijning van de man.

Wel wil ze vertellen hoe 'gesloten' zo'n afdeling is. "Het is geen gevangenis. Zie het als een behandeltraject. Daarin komen op een gegeven moment vrijheden. Dat je bijvoorbeeld zelf of onder begeleiding mag gaan wandelen buiten het terrein. Maar daar maken we altijd afspraken over. Er zijn huisregels."

De woordvoerder laat weten de situatie vreselijk te vinden voor de ouders en andere familieleden van Dennis. "We hopen allemaal op een goede afloop."

