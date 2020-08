Opknappen Arnhems theater kost 83 miljoen euro: 'Schandalig'

Het gaat Arnhem 83 miljoen euro kosten om het Stadstheater op te knappen en daarin ook toneelgroep Oostpool en dansgezelschap Introdans te huisvesten. Over dat prijskaartje verschillen de meningen. "Schandalig", noemt PVV'er Coen Verheij de plannen tijdens 'de grootste economische krimp in de geschiedenis'.

De gemeente rekent op een provinciale bijdrage van 10 miljoen euro. Oostpool en Introdans kunnen samen ruim 15 miljoen euro bijdragen. Voor de gemeente blijft dan een investering van 40 miljoen euro over. Maar daarmee is de kous niet af.

2,1 miljoen per jaar, 40 jaar lang

Dat bedrag is namelijk alleen voor het opknappen van het pand. Aan onderhoud plus afbetaling en rente betaalt de gemeente de komende veertig jaar 2,1 miljoen euro per jaar, legt een gemeentewoordvoerder uit. In totaal dus 84 miljoen euro. Critici wijzen erop dat het bedrag nog hoger kan uitpakken, omdat de gemeente uitgaat van een lage rente. "Houtje-touwtje financiën", noemt CDA-fractievoorzitter Klaartje van Dillen het.

Een alternatief is niet te kiezen voor gezamenlijke huisvesting en de huidige onderkomens van Oostpool en Introdans een opknapbeurt te geven. Die optie heeft niet de voorkeur van wethouder Hans de Vroome, onder meer vanwege de meerwaarde die hij verwacht door de cultuur naar één plek te brengen.

Kosten verdubbeld

De politiek reageert wisselend op het voorstel, al laten veel partijen nog niet het achterste van hun tong zien. Duidelijk is dat vrijwel iedereen schrikt van de hoge bedragen. Toen het plan in de vorige coalitieperiode opzij werd gelegd, was er namelijk nog sprake van ruim 40 miljoen euro. Dat bedrag is nu dus ongeveer verdubbeld. Dat zit hem vooral in de theatertechniek en inrichting, stijging van de bouwkosten, parkeren, klimaat en archeologie, legt De Vroome uit.

'Andere noden'

Een aantal partijen stelt voor om het Stadstheater zijn noodzakelijke opknapbeurt te geven en het daarbij te laten. "Er is genoeg geïnvesteerd in Focus Filmtheater, Museum Arnhem en Musis Sacrum", vindt Lea Manders (Arnhem Centraal). De Arnhemse Ouderenpartij vindt dat er nu "andere noden zijn".