Jordy, Nour en Joey hebben er ineens heel veel vrienden bij

De afgelopen maanden waren volgens de jongens 'enorm saai': Gamen of naar een café gaan is niets voor hen. Jordy: ''Wij zijn gewoon graag buiten. In het park sta je dan droog onder de bomen.'' De jongeren voelde zich de afgelopen maanden bekeken. De politie en gemeenten kregen dagelijks klachten over hun samenscholing, al hoeven jongeren onder de 18 jaar geen afstand te houden.

''Het park is de plek waar we eigenlijk altijd samenkomen. Opeens kwamen er meer meldingen,'' zegt Joey. Jordy vervolgt. ''Ik heb wel zin in de winter, het klinkt gek, maar dan word je toch minder gezien.''

Om de klachten over harde muziek en afval tegen te gaan plaatste de gemeente tijdelijk een container achter het station van Elst, waar de jongeren samen kunnen komen.

Waar moet een goede hangplek aan voldoen?

Nour: ''Een plek moet schoon zijn. Prullenbakken zijn belangrijk. Als er veel troep is, kun je ook niet goed zitten. En het ziet er niet mooi uit voor anderen mensen.''

De groep wordt weer kleiner

Dat hun groep in de zomer zo groot zou worden hadden de jongeren zelf ook niet verwacht. Joey: ''Echt groot, het ging heel snel. Die neemt die mee, en een ander neemt weer een vriend mee.'' Nu school en sport weer beginnen neemt de grootte van de groep af. ''Ik heb echt zin om naar school te gaan, ja haha echt hoor,'' lacht hij. Al blijven er ook weer nieuwe mensen na school hangen bij de container.

Waar moet een goede hangplek aan voldoen?

Jordy: ''Het moet afgelegen zijn. Zodat mensen geen last hebben van onze muziek. Als ze dat wel hebben, kunnen ze dat ook tegen ons zeggen, dan zetten we de muziek zachter en krijgen we geen problemen met handhaving.''

De jongeren hopen dat de container blijft staan. Want ook in de wintermaanden is de groep buiten. En dan is het zoeken naar afdakjes. Bij een sportgebouw of de supermarkt. Joey: ''Hier hebben we een plekje om te schuilen voor de regen. Je kan hier ook gewoon in vrede chillen, zonder dat de hele tijd je ID wordt opgeschreven.'' Al zijn er ook jongeren die wel weer terug willen naar het park. De container heeft niet 'dezelfde vibe'. Een van de jongeren reageert: ''Het park is gezellig, dan fietst er iemand voorbij en zeg je even hoi, deze plek heeft dat niet.''

Waar moet een goede hangplek aan voldoen?

Joey: ''Licht is wel handig. Het is hier bij de container heel donker. En wifipalen als het even kan haha. Een afdak is het belangrijkst, het wordt winter en het gaat weer regenen. Stel dat de container er na september niet meer staat dan gaan we weer door Elst zwerven, op zoek naar afdakjes.''