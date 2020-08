Wat vind jij: de Tour de France, heb jij er zin in?

Bij de 107e editie van de Tour de France loopt het allemaal een beetje anders. Eigenlijk had deze ronde 27 juni al van start moeten gaan tot het coronavirus roet in het eten gooide. Nu gaat de Tour alsnog door, maar dan van 29 augustus tot 20 september. Wat vind jij? Heb jij er alsnog zin in?

Een Tour is een Tour en de Franse landschappen blijven natuurlijk prachtig om te zien. Of vind jij dat dit evenement niet thuishoort in september? Want het is wel een andere tijd, ander weer en dus totaal andere omstandigheden.

Daarnaast zijn we nog steeds niet af van het coronavirus, dus ook dat 'gevaar' is nog niet geweken. Er bestaat nog steeds een kans dat de Tour niet uitgereden wordt vanwege het virus of dat er toch weer extra regels bijkomen.

Wat vind jij ervan? Heb jij zin in de tour? Laat het ons weten en stem!

