NEC staat voor pittige opening uit tegen Cambuur

NEC mist de Belgische middenvelder Mathias De Wolf en Kevin Bukusu, de centrale verdediger die overkwam van Bayer Leverkusen. Cas Odenthal start daarom in de basis. In het doel krijgt Norbert Alblas (foto) de voorkeur boven Mattijs Branderhorst, de vaste doelman van vorig seizoen.

"Ik heb er hard voor gewerkt", zegt Alblas. "Een heerlijk gevoel, want ik heb een lange weg gehad."

Veel vertrouwen in elkaar

"Cambuur is gelijk een lekkere pot, dan weten we meteen waar we staan. Ik denk dat we er heel veel vertrouwen in hebben met elkaar. We hebben een goede voorbereiding gedraaid in de zin van naar elkaar toe werken en duidelijkheid creëren met elkaar. Daarom is het alleen maar mooi om zo'n wedstrijd als eerste te hebben."

De nieuwe linksback Gabriël Çulhaci begint op de bank, Souffian El Karouani, die de hele voorbereiding speelde, start in de basis. Voorin heeft trainer Rogier Meijer veel keuze. Rangelo Janga is fit genoeg om te beginnen en ook Jonathan Okita trainde deze week weer voluit na een lichte blessure.

Vermoedelijke opstelling:

Alblas; van Rooij, van Eijden, Odenthal, El Karouani; Barreto, Proper, Bruijn; Okita, Janga, Romeny.