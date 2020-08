Gewonde bij steekpartij in Nijmegen

In Nijmegen is donderdagavond iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de Graafsebrug.

Het slachtoffer is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie doet op de locatie onderzoek. Een deel van de berm is daarvoor afgezet.

Het is niet bekend of de dader is gepakt. Ook is niet duidelijk wat er aan de steekpartij is voorafgegaan.