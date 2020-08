Studenten protesteren in Nijmegen tegen te hoge huurprijzen

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

In de schulden door te hoge huurkosten

De studenten zouden graag een basisbeurs zien zodat ze schuldenvrij zouden kunnen afstuderen. Menno Uphoff is voorzitter van de studentenvakbond AKKU Nijmegen en geeft aan dat studenten klaar zijn met de hoge huurprijzen.

"Door de hoge huurprijzen moeten studenten zich enorm diep in de schulden steken en wij vinden dat je zonder schulden een opleiding moet kunnen doen", aldus Uphoff. "Dat is de reden dat de studenten hier vanmiddag zelf hun huizen aan het bouwen zijn. In Nijmegen is de gemiddelde prijs voor een kamer 400 euro per maand en in andere steden ligt dat nog veel hoger. Maar zelfs 400 euro is voor veel studenten gewoon niet op te brengen."

Foto: RN7

Volgens Uphoff moeten veel studenten voor zulke kamers alsnog bijlenen en komen ze in veel te hoge schulden waar ze nog tientallen jaren aan vast zitten. "Door naast een schuldenvrije basisbeurs te werken, zou je zonder schulden moeten kunnen afstuderen", beslist hij.

Een uur timmeren aan kleine huisjes

De studenten waren in totaal een uur aan het werk op Plein 1944, in die tijd werd er druk getimmerd om de kleine huisjes in elkaar te zetten. Ook Frets Chiappino was daarbij aanwezig. Zij is vicevoorzitter van de landelijke studentenvakbond.

"Studenten moeten steeds meer geld lenen om een veilig thuis te hebben en daar zijn wij het niet mee eens", vertelt Chiappino. "We laten vandaag hier zien dat je studenten niet aan hun lot over kan laten en je ze niet hun eigen huis kan laten bouwen en dat we daar hulp voor nodig hebben."

Afgelopen dinsdag was er een actie in Groningen en woensdag in Utrecht en Amsterdam. In Nijmegen werd de actieweek vanmiddag afgesloten.