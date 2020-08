GGD groeit als kool, elke twee weken nieuwe klas opleiden

Nu Nederland weer terugkomt van vakantie en veel mensen toch in het buitenland zijn geweest, loopt het aantal coronabesmettingen ook verder op. En dat betekent dat ook meer werk voor de medewerkers aan het bron- en contactonderzoek. Bij de GGD Noord- Oost-Gelderland zijn ze volop aan het opleiden. 'Tot nu toe kunnen we genoeg mensen vinden.'

Volgens projectleider Paige van der Meer is er heel wat veranderd voor hun organisatie. 'Voor de COVID-19 uitbraak werkten er twee à drie mensen bij ons aan bron- en contactonderzoek; nu zijn dat er zo'n 30 per dag. Waar de infectiebestrijdingsafdeling vroeger een kleine afdeling was, is het nu corebusiness.' De GGD's staan opeens ook volop in de belangstelling. Van der Meer: 'Vroeger moest je nog weleens uitleggen wat we eigenlijk doen. Dat is nu wel anders.'

Het is stevig aanpakken voor de medewerkers. Per coronageval zijn de medewerkers bij bron- en contactonderzoek gemiddeld acht uur bezig. Bellen, bellen en nog eens bellen. 'Het is heel verschillend', zegt Van der Meer. 'De ene keer hebben mensen echt alleen een huisgenoot met wie ze nauw contact hebben gehad. De andere keer zijn ze op feestjes geweest en moet je veel meer mensen nabellen.'

Begrip en rustig blijven

En niet iedereen reageert even begripvol als ze gebeld worden met de mededeling: u moet in quarantaine. Van der Meer: 'Het zijn wel uitzonderingen hoor, maar er zijn ook mensen die boos worden. En voor sommige mensen is het ook heel heftig. Als je je kapperszaak dicht moet gooien omdat je in contact bent geweest met iemand met een besmetting dan betekent het dat mensen inkomsten mislopen. Dan moet je rustig proberen te blijven. En mensen proberen te overtuigen dat het toch belangrijk is dat ze in quarantaine gaan.'

En dus zijn kwaliteiten als empathie en goed kunnen luisteren belangrijke criteria bij het aannemen van nieuwe medewerkers. 'Belangrijker nog dan wat voor opleiding je hebt gehad', meent Van der Meer. 'We krijgen ook allerlei mensen die solliciteren. Van gepensioneerde huisartsen tot mensen die door corona hun baan zijn verloren. Maar wat opvalt, is dat ze allemaal heel maatschappelijk betrokken zijn. Ze willen zich inzetten voor de maatschappij. Dat is heel mooi om te zien.'

Volle klas

Ze hebben keus genoeg, zegt ze. Iedere twee weken hebben ze een volle klas die ze opleiden. En waar ze eerder contracten aanboden tot het eind van het jaar, is dat nu al verlengd. 'Het blijft lastig inschatten natuurlijk hoeveel mensen we nodig hebben. Maar we blijven nog volop bezig met nieuwe mensen aannemen en opleiden. Zodat we, als het nodig is, kunnen opschalen.