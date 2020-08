Middelbare scholen druk bezig met op orde brengen ventilatiesysteem

Om een landelijk beeld te krijgen over hoe het is gesteld met de ventilatie in scholen, moeten die uiterlijk op 1 oktober communiceren dat hun schoolgebouw aan de eisen rondom ventilatie voldoet. Als ze niet aan de eisen voldoen, moeten ze met een plan komen om ervoor te zorgen dat het gebouw aan de eisen gaat voldoen.

Specialisten

En zo zijn er in Culemborg al de hele week specialisten aanwezig om het ventilatiesysteem te controleren en te optimaliseren. Volgende week verwacht de school 1700 leerlingen. Voor hen en de docenten moet het lesgeven zo veilig mogelijk gebeuren.

Joke Hengefeld, rector van de school: "We hebben nu een goed beeld van hoe het zit. De situatie is dat we niet voldoen aan het bouwbesluit van 2012. We hebben contact gezocht met partijen zoals de GGD om te kijken hoe we toch aan de optimale luchtkwaliteit kunnen komen."

Raam open

In 2008 heeft de school nog een investering gemaakt van zes ton voor nieuwe luchtventilatiesystemen. Deze voldoen nu niet meer voor de hele school. Maar een nieuw ventilatiesysteem is niet zomaar gebouwd. Voor een aantal klassen geldt dus dat het raam af en toe open moet tijdens de les.