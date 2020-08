Doetinchemmer jaagt droom na bij Levante

Samen met zijn vriend Floris Liet plaatste Eren wedstrijdbeelden op YouTube in de hoop om op te vallen bij een voetbalclub. “Opeens kregen we een berichtje van iemand uit Spanje en toen is het heel snel gegaan”, zegt Eren. “Ik dacht eerst dat het een grap was, maar het bleek dat het serieus was.” De twee jonge Doetinchemmers trainden een tijd mee bij het Onder-19 team van Levante. Voor Eren met succes, want waar Floris niet de stap naar Spanje zet, heeft de buitenspeler inmiddels een contract voor een half jaar getekend. “Als ik het goed doe, kan ik doorgeschoven worden naar Jong Levante, en dan door naar het eerste", zegt Eren. "Maar ik zie het wel.”



Waar hij het afgelopen seizoen voor DZC’68 speelde, kan Eren zich nu opmaken voor een aantal aansprekende clubs als tegenstanders: “We moeten binnenkort tegen Barcelona, daar kijk je wel echt naar uit.” De stap naar de club uit Valencia voelt voor hem als het resultaat van investeren in zichzelf, want de afgelopen jaren was hij veel op veld van zijn voormalige voetbalclub Viod te vinden. “Mijn vrienden gingen vaak vrijdagavond de stad in, maar dan was ik hier met Floris aan het trainen. Dat soort dingen heb ik er wel voor moeten doen.”