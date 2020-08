Van Vleuten na EK-winst: 'Ik had er echt lol in'

"Ik voelde wel de druk. We reden met een ploeg van zeven sterke rensters. Het was een mooie koers, ik had er echt lol in", glom Van Vleuten na afloop.

In de kopgroep van drie met Niewiadoma en Longo Borghini deed ze weinig werk. "Ik reed niet mee, want ik wist dat Chantal (Blaak, red.) eraan kwam." Dat kwam ook goed uit. "Het beste was er wel af, want ik heb de koers vroeg hard gemaakt met Anna (van der Breggen, red.)."

Toen eerst de Italiaanse en toen Van Vleuten aan ging, moesten Blaak en Niewiadoma lossen. "Ik was blij dat ik Niewiadoma eraf reed. Die is sneller."

Over haar winnende sprint was Van Vleuten niet eens tevreden: "Ik ging die sprint wel wat van te ver aan, dat was eigenlijk een fout van me, maar het liep goed af. Elisa was vandaag wel heel sterk, het was soms alle zeilen bijzetten om haar bij te houden. Ik kreeg de zege bepaald niet cadeau." De 37-jarige Wageningse bleek toch in staat Longo Borghini nog redelijk ruim voor te blijven.

