Oorlogsmusea lanceren campagne om toch bezoekers te trekken

Oorlogsmusea lanceren een gezamenlijke campagne om in het najaar meer bezoekers te trekken. In Wageningen opent een tentoonstelling over de rol van Hotel de Wereld bij de capitulatie van de Duitse bezetters. Ook ander Gelderse musea doen mee.

Dertig oorlogsmusea en herinneringscentra in heel Nederland slaan de handen ineen voor de campagne. Zij hadden zich jarenlang voorbereid op 2020, het jaar dat Nederland 75 jaar bevrijding kon vieren. Vanwege corona gingen veel exposities en tentoonstellingen niet door.

Gelderse exposities

Naast Wageningen zijn er ook op andere plekken in Gelderland exposities te zien over de Tweede Wereldoorlog. In het Vrijheidsmuseum in Groesbeek opent dit najaar de expositie De Tweede Wereldoorlog in Films.

Het Airborne Museum in Oosterbeek lanceert dit najaar de kindertentoonstelling Waterschapsheuvel, gebaseerd op het gelijknamige verhaal van de Britse auteur Richard Adams. De schrijver baseerde het boek op zijn oorlogservaringen.

Op het Nationaal Ereveld Loenen kunnen bezoekers vanaf eind 2020 terecht in een nieuw herdenkings- en educatiecentrum. In het centrum staan verhalen centraal over Nederlandse oorlogsslachtoffers en de inzet van Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In Aalten is dit najaar de expositie Kind van de Vrijheid te zien, over persoonlijke verhalen van kinderen uit de provincie Gelderland en de Duitse grensstreek.

Subsidie

Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek en het Airborne Museum in Oosterbeek kregen eerder samen 2 miljoen euro extra subsidie om de coronacrisis te doorstaan. Ook de Gelderse oorlogsmusea in Groesbeek, Aalten en Oosterbeek kregen extra steun.

