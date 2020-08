Gelukje voor Uitmarkt Ede: door corona weten ze grote artiesten te strikken

Ze hadden hun hoofd al bijna in het hakblok gelegd toen bleek dat corona een uitmarkt zoals andere jaren niet mogelijk maakte. Maar ze vonden er iets op: de Uitmarkt Ede gaat online alsnog door. En hoe, want doordat artiesten door de coronacrisis een lege agenda hebben, konden ze bands strikken die anders op grote festivals spelen.

"Het is een gelukje bij een heel groot ongeluk", zegt Corine van Ruissen van organisator Stichting Cultuurfonds Ede. "We hadden ons er al bijna bij neergelegd dat het niet zou lukken dit jaar, maar toen dachten we: dit is juist onze hoofdopdracht- de kunst en cultuur in Ede promoten en ondersteunen. Dus hebben we de koppen bij elkaar gestoken en in no-time hebben we een online Uitmarkt Ede gerealiseerd doordat iedereen het belang zag en wilde helpen."

Handsome Poets

Vrijdagmiddag 28 augustus is er vanaf 16.00 tot 22.00 uur via livestreams een uitgebreid programma te zien: zang, muziek, dans, spoken word. En ze konden dus putten uit artiesten die eigenlijk in deze periode bomvolle agenda's hadden zoals Spinvis, de drummer van Navarone en de band Handsome Poets. Van Ruissen: "Zo stond sopraan Tineke Roseboom eigenlijk in Duitsland. Maar nu geeft ze vrijdag vier keer een optreden voor onze livestream."

De artiesten staan op vier verschillende locaties en daar mag zelfs een heel klein publiek bij aanwezig zijn. "Alles is supercoronaproof", zegt Van Ruissen. "Overal staat desinfectiemiddel, we hanteren natuurlijk overal de afstandsmaatregel en wanneer de ene band plaatsmaakt voor de volgende wordt eerst alles gedesinfecteerd."

Beluister hier het gesprek met de organisatie op Radio Gelderland:

Publiek staat niet in de rij

Toch zijn de plaatsen die er voor publiek zijn nog niet uitverkocht. "Ze staan niet in de rij", merkt Van Ruissen. "En dat is in dit geval maar goed ook, want dan kunnen we nog beter ons houden aan de maatregelen. Deze Uitmarkt is natuurlijk toch ook bedoeld als online evenement."

Het is voor veel artiesten natuurlijk wel even wennen: de camera als publiek in plaats van een zaal vol verwachtingsvolle blikken. "Maar eigenlijk was iedereen die we vroegen direct enthousiast en blij dat ze toch weer iets kunnen doen. De een heeft natuurlijk meer camera-ervaring dan de ander, maar ze vinden het allemaal 'leuk spannend'. Er was maar een artiest die zei dat 'ie alleen voor een volle zaal wil spelen."

Zie ook: Livestreams Uitmarkt Ede

Testament

Voor het Cultuurfonds Ede is het meteen ook het laatste grote evenement dat ze organiseren. Vanaf 1 oktober houdt het fonds op te bestaan; de gemeente Ede stopt de subsidie.

Van Ruissen: "Ja, dat is heel jammer. Maar het is zoals het is. En dit zien we als een testament dat we achterlaten. Want de optredens zullen ook terug te kijken zijn. En nog een meevaller: het wordt vrijdag takkenweer, dus anders was het buitenfestival waarschijnlijk in het water gevallen!"