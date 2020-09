Attractieparken laten verbetering zien na undercoveractie

Eind juli werden er problemen geconstateerd. Hoewel de parken al veel deden om corona buiten de deur te houden, was de hygiëne niet overal op orde en hielden bezoekers regelmatig te weinig afstand. Dat bleek uit undercoverbeelden die Omroep Gelderland maakte en bij controles van de gemeente Apeldoorn zelf.

'Pro-actief'

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft toen contact opgenomen met de Apenheul en Koningin Julianatoren. "Wij zien dat beide parken dit op een goede en pro-actieve manier hebben opgepakt", meldt een woordvoerder van de gemeente Apeldoorn. En ook de veiligheidsregio is positief. Daar laat een woordvoerder weten dat er de afgelopen weken geen nieuwe klachten zijn binnengekomen. "In tegenstelling tot de weken ervoor", vult ze aan.

'Constant monitoren'

Apenheul laat in een reactie weten de hele tijd al bovenop de coronamaatregelen te zitten. "We zijn niet alleen een heel leuk, maar ook een veilig dagje uit. Daar zijn we constant op aan het monitoren. Dat doen we niet alleen vanwege een controle of bezoek van de media. Als we zelf dingen zien die verbeterd moeten worden, doen we dat."

'Betimmering' om wastafel

Naar aanleiding van het bezoek van Omroep Gelderland is één specifiek punt meteen aangepast, vertelt de woordvoerder van de Apenheul. Er is een "betimmering" aangebracht bij de grote wastafel waar bezoekers toen pal naast elkaar hun handen stonden te wassen. "Dit was een incident", benadrukt ze.

Koningin Julianatoren wil niet zeggen welke maatregelen er zijn genomen.

Langer open?

De Apenheul reageert ook op berichtgeving in de media dat het park mogelijk langer geopend blijft vanwege de coronapandemie. "Dat is iets wat we overwegen om het omzetverlies nog voor een klein gedeelte te compenseren", stelt de woordvoerder. "Maar daar is nog geen besluit over genomen. We weten het echt nog niet." Normaliter zou het park op 1 november dicht gaan.

Goed contact met de parken

De gemeente Apeldoorn, die verantwoordelijk is voor de handhaving, blijft in contact met Koningin Julianatoren en de Apenheul over de coronamaatregelen. "Samen met de parken monitoren we continu of protocollen worden opgevolgd en of er voldoende maatregelen worden getroffen. Dat contact verloopt goed."

