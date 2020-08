Molen als wapen tegen hoogbouw in Nijmeegse wijk

Te groot en te massaal. Zo noemen bewoners van de Nijmeegse wijk De Hazenkamp de plannen voor drie appartementencomplexen in hun wijk. Volgens hen heeft de gemeente lak aan de burgerparticipatie waar ze normaal zo de mond van vol heeft. De bewoners zetten een monumentale molen in als wapen tegen de nieuwbouw.

Nijmegen kampt met een flink woningtekort en dus ziet de gemeente graag nieuwe appartementen bij het voormalige ROC aan de Vossenlaan. Maar de eerste plannen van een projectontwikkelaar voor 242 appartementen stuitten op veel kritiek van de buurt. Daarop werden de plannen in 2015 teruggeschroefd naar 152 appartementen.

Verkeersoverlast, parkeerproblemen en schaduw

Toch blijft de buurt tegen de plannen, bleek bij een buurtbijeenkomst eind 2019. Omwonenden vrezen verkeersoverlast, zegt secretaris Ton Schattenberg van Hart voor Hazenkamp, een stichting die speciaal voor deze kwestie is opgericht. Om over de parkeerproblemen nog maar te zwijgen. En drie gebouwen van vijf verdiepingen zorgen volgens bewoners voor schaduw in de aangrenzende achtertuinen.

Monumentale molen

In hun strijd tegen de “massieve hoogbouw” halen de bewoners er nu zelfs de monumentale St. Annamolen aan de rand van de Hazenkamp bij. De geplande nieuwbouw blijkt nog net binnen 400 meter van die molen af te liggen. De zogenoemde molenbiotoop stelt dat dergelijke molens van alle kanten evenveel wind moeten kunnen opvangen.

Concreet betekent dit dat de nieuwbouw op de genoemde plek niet hoger mag worden dan 12,4 meter. Ton Schattenberg: “De gemeente Nijmegen was dat voor het gemak maar even vergeten, maar wij hebben ze erop gewezen.”

Volgens wethouder Noël Vergunst was de gemeente het helemaal niet vergeten. "De Sint Annamolen is een historische molen en die is van groot belang, dus daar houden we ook rekening mee. En daar zijn de plannen ook op aangepast.”

Maximaal drie verdiepingen

De laatste plannen gaan uit van één complex van vijf verdiepingen en twee van vier verdiepingen. De ligging is niet in conflict met de St. Annamolen. Een andere aanpassing die de buurt graag wilde, is dat in een deel van de geplande appartementen nu 41 zorgwoningen komen. Zodoende kunnen ouderen die hun huis verlaten, toch in de wijk blijven wonen. Met die laatste aanpassing is de buurt blij. Maar de aanpassing van de hoogte gaat de bewoners nog steeds niet ver genoeg. Uit de kritiek van buurtbewoners blijkt dat zij maximaal drie verdiepingen acceptabel vinden.

Burgerparticipatie

Maar het college wil door met de huidige plannen. Schattenberg stelt dat er zodoende niets terecht komt van de burgerparticipatie waarvan Nijmegen volgens hem zo de mond vol heeft. Wethouder Vergunst ziet dat anders: “Burgerparticipatie wil zeggen dat je luistert naar de bewoners en die feedback meeneemt in de plannen. Het betekent niet dat je daaraan volledig tegemoet komt.”

Vergunst vindt het dan ook tijd om de plannen door de gemeenteraad te loodsen en eindelijk te beginnen met de bouw van de appartementen. “Dan kan eindelijk op deze plek gebouwd worden voor voldoende starterswoningen, woningen voor jongeren. En zorgwoningen voor mensen die dat nodig hebben.

Volgende week woensdag kunnen omwonenden hun bewaren kenbaar maken tijdens de politieke avond op het gemeentehuis.